Ecco quanto guadagnano i giudici di MasterChef: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Il talent show di maggiore successo legato al mondo della cucina è senza dubbio MasterChef. Il programma, che in Italia è trasmesso da Sky Uno e poi in replica in chiaro su Cielo e su TV8, anno dopo anno continua a essere molto seguito. Oltre ai concorrenti, i grandi protagonisti di Masterchef sono i giudici che, dall’ottava edizione in poi, sono Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Ma quanto guadagnano i tre giudici di MasterChef Italia? Scopriamolo insieme.

Quanto guadagnano i tre giudici di MasterChef Italia

Come riportato da Il Messaggero, i tre giudici di MasterChef Italia, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, ricevono un compenso di 5.000 euro a testa per ogni puntata del celebre cooking show.

Ogni edizione di MasterChef è composta da 24 episodi (da quando il programma è nato solamente in un edizione, la seconda, ci sono stati un numero differente di episodi: 22). Facendo un rapido calcolo, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli per ogni edizione del programma arrivano a guadagnare una cifra intornio ai 120.000 euro.

Questa cifra va poi a sommarsi ai guadagni che i tre chef percepisco con la loro principale attività di ristoratori, ma è comunque un buon gruzzoletto più che meritato, considerato il ruolo fondamentale che hanno per lo svolgimento del programma e per il suo successo.

Dei tre giudici, l’unico presente sin dalla prima edizione di MasterChef è Bruno Barbieri. Antonino Cannavacciuolo è arrivato a partire dalla quinta edizione, Giorgio Locatelli è invece entrato a far parte del cast del programma dall’ottava edizione in poi. In passato come giudici ci sono stati anche Carlo Cracco, Joe Bastianich e Antonia Klugmann.