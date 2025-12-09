Chiara Ferragni e Belen Rodriguez, gelo totale in vacanza: l’indiscrezione

Belen Rodriguez e Chiara Ferragni, gelo totale a St. Moritz: secondo Gabriele Parpiglia, le due avrebbero fatto di tutto per evitarsi. Ecco il motivo.

Dopo il video di Belén arrabbiata a St. Moritz, spunta un retroscena che conferma come il rapporto con Chiara Ferragni sia ancora segnato da un profondo gelo. Le due donne, presenti entrambe nella località svizzera per le vacanze, non si sono mai incontrate. Anzi, secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, la showgirl avrebbe fatto il possibile per evitare l’influencer. Una distanza che dura da anni e che affonda le radici in vecchi dissapori.

Belen e Chiara Ferragni: gelo totale a St. Moritz, l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, come riportato da Today, Belen Rodriguez e Chiara Ferragni si trovavano entrambe a St. Moritz, ma tra le due non c’è stato alcun contatto. Il giornalista rivela: “Momenti di tensione, ancora una volta a St.Moritz: Belén Rodriguez, (ospite della sua cara amica Claudia Galanti e del compagno), ha ‘evitato’ in tutti i modi di incontrare la Ferragni, dato che tra le due, da tempo non scorre buon sangue. Missione riuscita“.

Entrambe appaiono in vacanza, circondate da amici e familiari, ma vivono periodi complessi. L’influencer è ancora nel pieno delle conseguenze del caso “Pandoro Gate” e affronta un momento delicato sul piano personale. Anche la showgirl non se la passa meglio: ha parlato pubblicamente dei suoi attacchi di panico e della ricerca di forza interiore per superare una fase difficile.

Una distanza che riguarda Fedez

Il gelo tra Chiara Ferragni e Belen Rodriguez non è una novità. A parlarne era stata la stessa Belén nel 2024, spiegando in modo diretto: “Per colpa di terzi non ho mai avuto un bel rapporto con lei“. Una frase che lascia intendere come vi siano state influenze esterne nel mancato dialogo tra le due.

Alla base di questo rapporto teso, ci sarebbe anche un episodio legato a Fedez. Come raccontato dalla showgirl in una puntata del programma “Falsissimo”, l’ex marito avrebbe mostrato alla moglie un video in cui la showgirl argentina dichiarava che, se avesse saputo dell’interesse di lui, “gli avrebbe dato almeno un bacio“.