Belen Rodriguez finisce al centro dell’attenzione per un video virale da St. Moritz. La showgirl si sfoga dopo un momento di difficoltà sul ghiaccio: ecco cosa è successo davvero.

Belen Rodriguez torna al centro della scena, dopo aver destato preoccupazione sulla sua salute, con un momento che, nel giro di poche ore, è diventato virale sui social. La conduttrice e showgirl argentina, impegnata in un soggiorno a St. Moritz, è stata ripresa in una situazione inattesa che ha subito scatenato commenti, ironie e solidarietà da parte dei fan. Un breve filmato, diffuso su TikTok, ha mostrato una Belén in difficoltà mentre cerca di raggiungere l’ingresso di un hotel di lusso… ma non tutto è andato come previsto.

Il periodo complicato di Belen Rodriguez

Il siparietto arriva in un momento già delicato per Belen Rodriguez. Nelle scorse settimane la showgirl aveva destato preoccupazione dopo essere apparsa confusa e barcollante a un evento Vanity Fair. Un episodio che l’aveva portata a chiarire pubblicamente di star attraversando mesi difficili, ma di essere seguita e sostenuta dalla famiglia, soprattutto dalla sorella Cecilia.

Nonostante le fragilità, Belen continua a mostrare la sua autenticità, senza filtri. E il video di St. Moritz ne è l’ennesima dimostrazione: una donna che inciampa – letteralmente e metaforicamente – ma che trova comunque la forza di sorridere ai fan, accettare un aiuto gentile e lasciarsi andare a un commento spontaneo che ha fatto il giro del web.

Il video a St. Moritz e quella frase che accende i social

Nel filmato da migliaia di visualizzazioni in poche ore, si vede Belen Rodriguez scendere da un’auto nera con addosso una pelliccia (forse finta) e dei tacchi vertiginosi. La scena si svolge su una strada completamente ghiacciata, dettaglio che rende ogni passo un’impresa. Quello che sorprende gli utenti, però, è l’assenza totale di aiuto da parte della persona che l’ha accompagnata.

Un ragazzo nei dintorni si avvicina con gentilezza e le chiede: “Posso darti una mano?”. Belen accetta e, quasi cercando di spiegarsi, lascia sfuggire una frase che ha subito fatto il giro dei social: “Eh… mi ha lasciato. Mi ha lasciato così, ha detto ‘sta cadendo’ e se n’è andato”.

Un commento che molti hanno interpretato come una frecciatina all’autista, anche se nulla è stato confermato. Nel frattempo, alcuni fan presenti la incoraggiano con un “Sei bellissima”, e la showgirl – pur scossa – ricambia con un sorriso e un ringraziamento.