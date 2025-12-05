Belen, come sta davvero: cresce la preoccupazione, arriva una decisione inaspettata

Belen Rodriguez prende una decisione inaspettata nel pieno di un periodo delicato. A rivelare tutto è Gabriele Parpiglia: ecco cosa sta succedendo.

Negli ultimi tempi, intorno a Belen Rodriguez si è creato un vero e proprio vortice mediatico. E come sempre accade con lei, basta un gesto, una frecciatina sui social o un’assenza per far partire il chiacchiericcio. Ma stavolta a fare chiarezza non è stata solo lei ma anche una voce ben informata del mondo dello spettacolo: Gabriele Parpiglia. Ecco cosa ha rivelato nella sua newsletter.

Come sta Belen Rodriguez: gli ultimi episodi che hanno fatto discutere

Non è un segreto che qualcosa si fosse incrinato. Già durante l’evento Vanity Stories, Belen Rodriguez aveva mostrato segnali di forte disagio. È stata lei stessa a confessare, senza giri di parole, di essersi presentata all’appuntamento “dopo aver ingerito diversi tranquillanti“.

Del resto, anche nello studio di Belve, qualche settimana fa, aveva ammesso di avere un problema con i farmaci. E non ha mai fatto finta di niente.

La decisione importante rivelata da Gabriele Parpiglia

È proprio Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, a raccontare cosa sta davvero succedendo. La notizia è chiara: Belen Rodriguez, impegnata nel programma Matti da legare su Radio2, ha deciso di esserci solo un giorno alla settimana.

“Al momento Belén Rodriguez ha scelto di essere presente in radio solo il giovedì, su Radio2, nel programma Matti da legare, per superare un periodo che lei stessa ha definito difficile“, scrive il giornalista.

Nessun mistero, nessun retroscena torbido: solo la volontà di rallentare, perché – come ha ammesso da lei stessa – sta attraversando un momento tutt’altro che semplice. Una scelta forte, che però non è arrivata da sola. Sempre secondo quanto riportato dal giornalista, la Rodriguez è circondata da persone che la capiscono e la supportano: “Una scelta sostenuta con affetto dalle persone che le sono vicine e condivisa anche dai colleghi della radio“.