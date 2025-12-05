Addio a Sandro Giacobbe: il cantautore di “Signora mia”

Sandro Giacobbe è morto a 75 anni nella sua casa di Cogorno. Autore di successi indimenticabili come “Signora mia”.

La musica italiana piange la scomparsa di una delle sue voci più rappresentative: Sandro Giacobbe è morto oggi, all’’tà di 75 anni, nella sua abitazione di Cogorno, nel Levante ligure. Il cantautore, da oltre dieci anni malato, ha affrontato con coraggio la sua lunga battaglia contro il tumore. La notizia della sua morte è stata confermata da una fonte vicina alla famiglia.

Addio a Sandro Giacobbe: il cantautore delle emozioni degli anni ’70 e ’80

Sandro Giacobbe è stato una delle voci simbolo della musica italiana degli anni ’70 e ’80. I suoi brani, intrisi di romanticismo, hanno dominato le classifiche italiane e straniere, accompagnando la vita di milioni di ascoltatori.

Autore di successi come “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre“, ha costruito la sua carriera sull’emozione e sulla forza delle parole. Le sue canzoni sono diventate colonne sonore di un’epoca, facendo innamorare intere generazioni grazie a melodie raffinate e testi intensi. Il suo stile, riconoscibile e poetico, lo ha reso un punto di riferimento per la musica sentimentale italiana.

Una lunga battaglia contro la malattia

Da oltre dieci anni, come riportato da Sky News, Sandro Giacobbe lottava contro una malattia che ha affrontato con grande forza d’animo. Nonostante la sofferenza, il cantautore ha continuato a essere presente nella vita dei suoi cari e a mantenere vivo il legame con la musica. È morto oggi nella sua casa di Cogorno, nel Levante genovese, circondato dall’affetto della sua famiglia.

Lascia l’amata moglie e i figli Andrea e Alessandro. Con la sua scomparsa, l’Italia perde non solo un artista di grande sensibilità, ma anche una figura amata da chi ha vissuto con le sue canzoni i momenti più intensi della propria vita.