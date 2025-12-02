“Non riuscirebbe a brillare…”: Belen Rodriguez e la stoccata sui social dopo le polemiche

Belen Rodriguez torna su Instagram con una frase pungente dopo le polemiche sul suo stato durante l’evento Vanity Fair.

Dopo il monologo di Luciana Litizzetto a Che Tempo che Fa e la bufera mediatica che l’ha travolta la scorsa settimana durante il festival di Vanity Fair, Belen Rodriguez è tornata a farsi sentire. Lo ha fatto oggi, 2 dicembre 2025, con un selfie e una frase durissima nelle storie di Instagram.

“Ho preso un calmante, poi un altro e poi un altro”

Per rispondere alle preoccupazioni del pubblico e chiarire quanto accaduto, nei giorni successivi all’evento di Vanity Fair Belen Rodriguez aveva pubblicato un video sul suo profilo. “Voglio fare chiarezza su quanto mi è accaduto due giorni fa“, aveva detto, rivolgendosi anche a chi era presente in sala.

Ha quindi spiegato di aver assunto dei farmaci per calmarsi, in un momento in cui si trovava sola senza i suoi figli: “Non ho mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico e depressione. Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l’altro. L’altra sera, prima dell’intervista, ero senza i bambini (Luna Marì e Santiago, 4 e 12 anni, ndr) e ho preso un calmante, poi un altro e poi un altro. Ovviamente, il risultato è stato un rincog*ionimento importante“.

La showgirl ha poi concluso dicendo di essere in terapia: “Mi curo, lavoro tanto con lo psicologo. Faccio ciò che devo, altrimenti diventa complicato vivere una giornata normale“.

Il selfie e la frase velenosa pubblicata su Instagram

Nella giornata di oggi, 2 dicembre, una storia su Instagram pubblicata da Belen Rodriguez ha attirato subito l’attenzione. Il tono è diretto e tagliente, e la frase scelta: “C’è gente che non riuscirebbe a brillare nemmeno dandosi fuoco“, è stata letta da molti come una replica a chi, in questi giorni, ha ironizzato o speculato sul suo stato fisico e mentale.

Il riferimento non è esplicito, ma arriva dopo giorni di commenti e video virali, in particolare quelli che mostrano la showgirl sul palco a Milano, durante l’intervista organizzata da Vanity Fair.