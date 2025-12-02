Rocío Muñoz Morales volta pagina dopo Raoul Bova: ecco chi è l’uomo misterioso

Dopo la fine della storia con Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales ritrova il sorriso accanto a un nuovo volto: ecco chi è.

Mentre Beatrice Arnera parla per la prima volta del caso Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales sembra aver voltato pagina. Dopo la fine della relazione con Raoul Bova, l’attrice spagnola è stata fotografata con un amico speciale. La loro complicità è emersa durante la presentazione del libro La vita adesso, in cui l’attrice racconta la rinascita di una donna tradita. Ecco, a seguire, chi è.

La frecciatina contro Raoul Bova a Che Tempo Che Fa

Rocío Muñoz Morales è stata anche ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, dove ha presentato il suo romanzo. Parlando della trama, ha raccontato che la protagonista viene lasciata dal compagno che le confessa di amare un altro uomo: “Lui le dice che non è più innamorato di lei e ama un’altra persona… un altro uomo. Da quel momento in poi la sua vita crolla“. Quando il conduttore sottolinea quanto sia difficile competere in una situazione simile, risponde: “Quando vieni lasciato è difficile metterti a competere a prescindere“.

Durante la chiacchierata, il conduttore le chiede più volte “posso” prima di fare domande. Rocío ironizza: “Attento che ogni volta che vedono qualcuno vicino a me poi scrivono“. Alla battuta di Fazio “Ma io ho 61 anni“, l’attrice replica con sarcasmo: “Fino a ora mi sono sempre piaciuti i vecchi“. Una frase che appare come una frecciatina indirizzata a Raoul Bova, di 17 anni più grande di lei.

Rocío Muñoz Morales ritrova il sorriso: ecco chi è l’amico speciale

Il settimanale Chi ha pubblicato in esclusiva uno scatto che ritrae Rocío Muñoz Morales con Vittorio Chini. I due sono stati visti insieme alla presentazione del libro dell’attrice, La vita adesso, un romanzo che racconta la storia di una donna tradita che trova la forza di ricominciare.

Secondo quanto riportato dal settimanale, Chini si è mostrato molto affettuoso durante l’evento: “Abbraccia Rocío, prima sotto il palco della presentazione e poi dietro le quinte“. Il magazine descrive il gesto come “un abbraccio lungo, intenso, forte“.

La relazione tra i due non sarebbe nata ora: “Si frequentano da tempo ma è la prima volta che escono allo scoperto“, scrive il settimanale, definendo il loro rapporto come una nuova “amicizia speciale“.