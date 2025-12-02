“L’ha asfaltata”: Vladimir Luxuria sullo scontro d’Urso-Lucarelli, cosa ha detto

Vladimir Luxuria interviene nella querelle tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli e punta il dito sulla giurata di Ballando. Le sue parole riaccendono il dibattito: ecco cosa ha detto.

Nelle ultime ore la tensione tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso, già diventata uno dei temi più caldi di Ballando con le Stelle, è tornata al centro della scena. E stavolta a riaccendere il dibattito è l’intervento di Vladimir Luxuria, che ha scelto di commentare apertamente quanto accaduto nelle recenti puntate del programma. Un’opinione netta, diretta e destinata a far discutere, soprattutto per un passaggio molto preciso che riguarda proprio il confronto tra le due protagoniste della querelle.

Vladimir Luxuria interviene sullo scontro d’Urso-Lucarelli

A La Volta Buona, Vladimir Luxuria non ha esitato a dire la sua sulla querelle che da settimane vede protagoniste Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso. Già in passato l’ex deputata aveva criticato l’atteggiamento della giurata, ricordando come la stessa Lucarelli avesse partecipato più volte ai programmi della conduttrice che ora definisce “trash”. E anche stavolta il tono è rimasto diretto, senza giri di parole.

“I giurati spesso possono essere duri, però dipende da come reagisci alla giuria”, ha premesso Luxuria, sottolineando la differenza di approccio tra le due. Poi la stoccata: “Barbara d’Urso, rispetto a Selvaggia Lucarelli, che è fondamentale per Ballando con le Stelle con le sue battute anche sagaci, ha avuto la meglio. Barbara d’Urso ha asfaltato la Lucarelli la penultima volta. Infatti nell’ultima puntata Selvaggia è stata molto cauta e non ha detto molte cose”.

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, il programma di Rai TV – www.donnaglamour.it

L’affondo finale e l’appello in diretta

Ma il momento più commentato dell’intervento è arrivato subito dopo, quando Vladimir Luxuria ha scelto di ampliare il discorso e rivolgersi direttamente a un altro protagonista del cast del programma di Milly Carlucci. Guardando verso Matteo Addino, il “tribuno del popolo” spesso preso di mira dalla Lucarelli, ha rivolto a lui un appello.

“Anzi, faccio un appello a Matteo Addino, che spesso viene preso di mira da Selvaggia sul look: lei gli fa credere che il suo look esagerato lo rende meno credibile come giurato, mentre è un grande coreografo. Anche a Matteo Addino dico: reagisci quando Selvaggia… non startene sempre zitto, rispondile!”.

Parole che hanno immediatamente fatto il giro dei social, trasformando l’intervento di Luxuria nel nuovo capitolo della controversia. E mentre il pubblico si divide, una cosa sembra certa: la querelle non accenna minimamente a spegnersi.