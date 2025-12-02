Vi sentite orfani di Downton Abbey: ecco le serie TV simili da vedere

Se siete tra i tanti che hanno amato Downton Abbey, ecco le serie TV da non perdere che potrebbero piacervi.

Quando si parla di serie TV in costume, tra le prime che vengono in mente c’è sicuramente Downton Abbey. D’altronde sono poche le serie TV che hanno saputo conquistare tanto il pubblico, quanto la critica, come ha fatto proprio Downton Abbey: lo dimostra anche il fatto che nel 2011 è stata inserita nel Guinness dei primati come show dell’anno più acclamato dalla critica. La serie che racconta le vicende della famiglia Crawley ha accompagnato i propri fan per sei stagioni, nel 2019 è poi uscito anche un film che ha messo definitivamente la parola fine alla storia. Ma se siete tra coloro che si sentono organi di Downton Abbey, ecco quali serie TV vi consigliamo di vedere.

Serie TV come Downton Abbey

Victoria: è sempre una serie TV in costume ambientata in Inghilterra ma nel XIX secolo. La protagonista, come anche il titolo suggerisce, è la Regina Vittoria. La serie TV in Italia è stata trasmessa in anteprima su La Effe, ora è disponibile su Sky e Now TV. E’ considerata da molti la vere erede di Downton Abbey.

Bridgerton: se amate le serie TV inglesi in costume, Bridgerton potrebbe fare per voi. Le similitudine finiscono però qual. La trama è molto diversa da quella di Dowton Abbey e anche i toni in cui viene raccontata la vicenda sono differenti.

Land Girls: tra la serie TV Netflix tipo Downton Abbey possiamo considerare anche Lands Girls. Ambientata negli anni della seconda guerra mondiale, ha come protagoniste le donne dell’Esercito territoriale femminile impiegante nella tenuta degli Hoxley.

Belgravia: è una serie TV che in Italia non è ancora arrivata ma, appena approderà anche nel nostro Paese, non potete di certo perdervi se avete amato Downton Abbey non potete perdevi. E’ un dramma storico ambientato nella Londra dell’800.

Peaky Blinders: è tra le serie TV della BBC storiche più amate e apprezzate e, allo stesso tempo, è anche una delle serie TV simili a Downton Abbey su Amazon Prime Video. In comune con Downton Abbey ha l’ambientazione, ovvero l’Inghilterra dei primi del ‘900, e il fatto di avere al centro della trama la storia di una famigli, in questo caso gli Shelby. Certo, il Thomas Shelby interpretato da Cillian Murphy è un personaggio molto diverso da quelli di Downton Abbey, ma questa serie TV saprà comunque conquistarvi.