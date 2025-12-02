Licia Colò, l’ultimo incontro con Nicola Pietrangeli: la rivelazione sul funerale

Licia Colò racconta l’ultimo incontro con Nicola Pietrangeli avvenuto pochi giorni prima della morte e svela il sorprendente retroscena sul funerale che il campione aveva immaginato.

Negli ultimi giorni, dopo la scomparsa di Nicola Pietrangeli, si è tornati a parlare non solo del campione, ma anche del rapporto speciale che lo aveva legato a una delle conduttrici più amate della televisione italiana: Licia Colò. Un legame importante, durato anni, fatto di affetto, ironia e momenti condivisi che, a distanza di tempo, continuano a emergere con una forza sorprendente. Proprio lei, infatti, ha deciso di raccontare pubblicamente un dettaglio inaspettato che ha riaperto ricordi, domande e molta emozione.

L’ultimo pranzo insieme e il legame rimasto intatto

A ricordarlo è stata Licia Colò, che al Corriere della Sera ha svelato di aver visto Nicola Pietrangeli pochissimi giorni prima della sua scomparsa, avvenuta il 1° dicembre all’età di 92 anni. “Avevamo mangiato insieme e scherzato, nessun pensiero era stato dedicato alla morte”, ha raccontato, sottolineando come quell’incontro fosse stato sereno e sorprendentemente vitale.

La conduttrice ha descritto quel pranzo a casa del tennista come un momento semplice ma prezioso: “Quel giorno abbiamo pranzato tutti insieme, con un bel piatto di spaghetti al pomodoro che ha mangiato anche lui, spiritoso come sempre”. Nonostante fosse malato, Colò ha spiegato che “di testa era perfettamente presente” e che l’ironia che lo aveva sempre contraddistinto non lo aveva mai abbandonato, anche quando “il corpo non lo seguiva più”.

Il legame tra i due risaliva al 1987, quando era iniziata una relazione durata sette anni. Un amore importante, concluso però senza un vero motivo: “Le storie come nascono, finiscono, non c’è un motivo. La cosa bella è che dopo tanti anni provavamo ancora un grande affetto e rispetto l’uno nei confronti dell’altra”, ha detto la conduttrice, ricordando anche come la figlia avesse conosciuto Pietrangeli e condiviso con loro momenti di grande leggerezza.

Nicola Pietrangeli

Licia Colò e la rivelazione sul funerale di Pietrangeli

La parte più sorprendente del racconto riguarda però un dettaglio finora mai rivelato pubblicamente. Licia Colò ha infatti spiegato che Pietrangeli aveva già immaginato il suo funerale, desiderandolo “nel campo centrale del Foro Italico”, un luogo simbolo della sua carriera e della sua vita sportiva.

Quanto alla loro relazione, la conduttrice ha confermato che ancora oggi non esiste una motivazione chiara che spieghi la fine di quei sette anni insieme. C’è chi ha parlato della differenza d’età – quasi 30 anni – e chi di altri fattori mai dichiarati apertamente. Ma per Colò resta solo ciò che contava davvero: un affetto rimasto intatto fino all’ultimo incontro, avvenuto appena una settimana prima della morte del grande campione.