Temptation Island, Sonia irriconoscibile: il prima e dopo del cambio look

Il nuovo look di Sonia Mattalia dopo Temptation Island sorprende i fan: un makeover totale che sta facendo impazzire i social.

Dopo la parentesi breve ma intensissima a Temptation Island, si torna a parlare di una delle protagoniste dell’ultima edizione: Sonia Mattalia. A spiazzare è stata una trasformazione che ha sorpreso i fan e che sta circolando rapidamente sui social. Le immagini del suo nuovo look, diffuse nelle ultime ore, hanno infatti acceso nuovamente i riflettori sull’ex protagonista del reality, che già durante il programma era diventata un piccolo caso mediatico.

La masterclass e l’incontro inatteso

Sonia e Alessio Loparco sono ricordati come una delle coppie più discusse dell’ultima edizione. Tra i dettagli diventati virali c’era proprio la capigliatura di Sonia, trasformata in un tormentone social. Oggi, però, la protagonista di quelle clip ha voltato pagina con un look completamente diverso.

A condividere il cambiamento è stato il make-up artist e hair stylist che ha seguito la trasformazione, raccontando sui social com’è nato tutto. Dopo averla vista in TV, aveva immaginato per lei un restyling completo, dai capelli al trucco, fino all’abito. In un primo momento si trattava più di un’idea divertita che di un progetto concreto, ma qualcosa lo ha spinto a scriverle comunque.

Un messaggio che, a suo dire, pensava sarebbe rimasto senza risposta. E invece Sonia Mattalia ha accettato con entusiasmo. Da lì è nata una collaborazione realizzata durante una masterclass, trasformando un’intuizione in un vero makeover professionale.

Sonia e il nuovo look dopo Temptation Island

Le foto diffuse mostrano un risultato del tutto diverso dall’immagine con cui Sonia era stata conosciuta dal pubblico: più elegante, più definita, più luminosa. Un cambiamento che lei stessa ha sentito profondamente, tanto da commentare pubblicamente gli scatti: “Grazie per avermi fatto vivere una vera favola, unica”, ha scritto a corredo del post.

E proprio quelle parole sono diventate il simbolo di una fase nuova. A mesi di distanza da Temptation Island, Sonia Mattalia sembra pronta a rimettersi in gioco e ad accogliere ogni occasione che la faccia sentire diversa, rinnovata, più vicina alla versione di sé che desidera diventare.