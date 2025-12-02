“Lei è tremenda…”: Sabrina Salerno colta in fallo dalla Fagnani, ecco il nome di un noto amore segreto

Sabrina Salerno si confessa a Belve tra retroscena sul padre, il passato con Berlusconi e un amore segreto per un cantante “da stadio”. E alla domanda della Fagnani resta senza parole.

Francesca Fagnani torna con una nuova puntata del suo programma, ricco di ospiti e storie. Tra gli altri, sarà Sabrina Salerno, icona assoluta degli anni ’80 e protagonista di una carriera che l’ha resa un volto amato della musica e della tv, a raccontarsi a Belve lasciando emergere capitoli dolorosi, retroscena sorprendenti e un dettaglio che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. Tra vecchi gossip, rapporti difficili e un sentimento mai confessato prima, la showgirl ha scelto stavolta di non tirarsi indietro… quasi.

Il flirt con Berlusconi e il rapporto irrisolto con il padre

Nel salotto di Francesca Fagnani, Sabrina Salerno ha affrontato senza esitazioni una delle voci che per anni ha alimentato il gossip: il presunto flirt con Silvio Berlusconi. La risposta è netta. “Non sono mai stata la sua amante” ha detto, spiegando come la sua immagine sia stata travolta da un’aura di mistero mai realmente appartenutale.

“Hanno creato un alone di mistero su questa cosa. Lui era affascinato dalla bellezza, io ero un po’ sfrontata. Mi impose al programma ‘Premiatissima’. Oggi se sono qua è anche grazie a lui, gli sono molto riconoscente”, ha aggiunto con sincerità.

Spazio poi al tema più doloroso: il padre. Salerno racconta di averlo incontrato per la prima volta a 12 anni, senza essere stata riconosciuta. “Abbiamo fatto il test e sono risultata sua figlia. Dal notaio mi ha abbracciato, ma appena usciti mi ha chiesto di non rivelare il suo cognome”. Un uomo, spiega, “in carriera, un personaggio in vista della finanza”, che lei ha protetto a lungo.

Sabrina Salerno e le rivelazioni sorprendenti

Il momento più atteso arriva alla fine, quando la Fagnani indaga sulla vita sentimentale della showgirl. Sabrina Salerno lascia cadere una dichiarazione che cattura immediatamente l’attenzione: “Mi sono innamorata di un cantante italiano che ha fatto la storia della musica”.

A quel punto la conduttrice incalza: “Ci dica chi è”. La risposta non arriva, almeno non in forma diretta: “No. È amatissimo, uno che fa gli stadi”. E quando la giornalista ipotizza un nome pesantissimo – “Baglioni?” – Salerno sorride, tenta di sviare e, dopo una pausa, replica soltanto: “Lei è tremenda Fagnani…”.

Una frase che basta per far decollare il gossip: nessuna conferma, nessuna smentita, solo un sorriso criptico che oggi fa più rumore di qualsiasi confessione.