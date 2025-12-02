Antonella Clerici in tensione con la Rai: malumori per lo show “Surprise Surprise” e il presunto slittamento di The Voice Kids contro Maria De Filippi.

Negli ambienti Rai si respira un’aria tesa, soprattutto per quanto riguarda Antonella Clerici. La conduttrice, volto storico della TV pubblica, sembrerebbe essere al centro di una serie di “mal di pancia”. Dopo il precedente malumore per la mancata promozione di “The Voice Senior”, ora si trova nuovamente in una posizione complicata a causa della gestione del nuovo show “Surprise Surprise”. Ecco cosa succede.

Il caso “Surprise Surprise” e la beffa per Antonella Clerici

Una delle ragioni dei “mal di pancia” di Antonella Clerici, come riportato da Davide Maggio, riguarda il contenuto dello show destinato – forse – a Barbara d’Urso. “Surprise Surprise” è infatti uno spettacolo costruito su sorprese, lacrime e grandi emozioni.

Un concept fin troppo simile a “Il Treno dei Desideri“, trasmissione che la Clerici avrebbe voluto riportare in vita ma per cui ha ricevuto solo rifiuti. “Il fatto che Rai proponesse a Barbara d’Urso un programma di un genere a lei molto caro, dopo tanti no ricevuti per programmi simili (su tutti, il ritorno del Treno dei Desideri), ha acceso il ‘confronto’ al punto che si è fatta strada l’ipotesi di un cambio di conduzione. Clerici al posto della d’Urso”, ha rivelato il giornalista.

Lo spostamento e lo “scontro” con Maria De Filippi

Inoltre, il programma “Surprise Surprise” era stato inizialmente pensato per il sabato sera di Rai1. Poi, qualcosa cambia. La trasmissione viene anticipata al venerdì sera, andando a occupare lo spazio che da sempre è dedicato a “The Voice Kids“, condotto proprio da Antonella Clerici.

Il risultato? Il programma della Clerici slitta al sabato, costringendola a un confronto diretto con “C’è Posta Per Te” di Maria De Filippi. Un’operazione a dir poco rischiosa. Come fa notare da Biccy, “Milly Carlucci a parte, nessuno sarebbe sereno nel sapere di ‘scontrarsi’ televisivamente parlando con un colosso come Maria De Filippi“. Una situazione che fa storcere il naso a molti e alimenta i sospetti sui social di una possibile rottura definitiva tra la conduttrice e la Rai.