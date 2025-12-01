“Mi danno fastidio, non le metto”: Stefania Sandrelli e l’intimo segreto svelato a Belve

Stefania Sandrelli a Belve, programma condotto da Francesca Fagnani, si racconta: l’amore con Gino Paoli e l’abitudine a non indossare le mutandine.

Dopo l’intervista iconica a Orietta Berti nella scorsa puntata, è Stefania Sandrelli a infiammare la scena nella quinta e ultima serata stagionale di Belve, in onda martedì alle 21.25 su Rai2. L’incontro con Francesca Fagnani si trasforma in un faccia a faccia travolgente, dove ironia, sensualità e memoria si intrecciano in un racconto senza freni. Tra rivelazioni piccanti e verità scomode, l’attrice apre il sipario su una vita vissuta intensamente, con confidenze esplosive su Gino Paoli, ma non solo.

“Abbiamo fatto l’amore in cima a San Pietro”

Tutto inizia con un nome: Gino Paoli. Una storia d’amore che ha segnato la vita di Stefania Sandrelli e che, ancora oggi, accende i ricordi. “Non sapevo che era sposato“, dice con leggerezza. Poi sorride, parlando della passione che li ha travolti: “Ci siamo levati parecchie soddisfazioni“.

Ma il vero colpo di scena arriva quando Francesca Fagnani le chiede il luogo più insolito dove abbia fatto l’amore. “In cima alla Basilica di San Pietro, sulla scala verso la cupola“, risponde senza esitare. La conduttrice, sbigottita, prova ad avere conferma: “Con chi?”. Sandrelli gioca con la pausa e risponde: “Il solito“.

Stefania Sandrelli e la sua rivelazione sull’intimo

Quando il discorso si sposta sul desiderio, Stefania Sandrelli è diretta quanto disinvolta: “Il sesso ha contato molto nella mia vita. Sono molto contenta che Gino mi abbia svezzata. Anche lui era molto esuberante“.

E se qualcuno si aspettava risposte composte, viene subito smentito da una confidenza: “Mi danno fastidio. Sono più le volte che non le metto“, dice riferendosi agli slip. E alla domanda se ancora oggi segua questa abitudine, replica: “Sì. Infatti stasera ho le calze“.

L’attrice racconta anche la scelta di girare La chiave di Tinto Brass negli anni ’80, a quarant’anni. Nessun pentimento, nessun imbarazzo. “La sceneggiatura era molto bella. Ho avuto voglia di farlo“. E su ciò che ha provato rivedendosi? “Mi sono piaciuta. E mi ha liberata“.