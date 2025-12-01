Flavio Briatore, foto con David Beckham: la reazione di Elisabetta Gregoraci manda in tilt i fan

Flavio Briatore pubblica una foto con David Beckham e sui social arriva la reazione ironica della sua ex Elisabetta Gregoraci: il commento scatena i fan.

Quando Flavio Briatore pubblica qualcosa sui social, le reazioni non tardano mai ad arrivare. Ma stavolta, complice la presenza di David Beckham e il commento fulmineo di Elisabetta Gregoraci, una semplice foto si è trasformata in uno dei contenuti più discussi delle ultime ore. Uno scatto elegante, un incontro inaspettato e una frase ironica: ingredienti perfetti per accendere la curiosità dei fan e dare vita a un nuovo momento virale.

Flavio Briatore e Beckham, lo scatto da Doha che fa impazzire i fan

Durante il Doha GP, Flavio Briatore ha condiviso sui suoi profili una foto che lo ritrae sorridente accanto a David Beckham, icona intramontabile del calcio mondiale. L’imprenditore, impeccabile come sempre, posa accanto all’ex campione inglese che sfoggia il suo inconfondibile stile british.

Lo scatto, realizzato tra un evento e l’altro della Formula 1, ha subito attirato l’attenzione dei follower. Nel giro di pochi minuti, i like e i commenti si sono moltiplicati, trasformando il post in uno dei più cliccati della giornata.

Gli utenti hanno celebrato l’incontro tra due figure tanto diverse quanto influenti, lodando lo stile di entrambi e condividendo l’entusiasmo per il curioso “duetto” immortalato a Doha.

Il commento di Elisabetta Gregoraci

Tra le tantissime reazioni allo scatto, la più attesa è arrivata da Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore, che ha affidato al web una frase talmente semplice ma destinata a diventare virale: “Eh, vabbè”.

Un commento breve, ironico e perfettamente in linea con il tono leggero che da sempre caratterizza il rapporto tra i due. La battuta di Gregoraci ha immediatamente scatenato i fan, che l’hanno interpretata come una frecciatina affettuosa, un sorriso sottinteso o semplicemente un modo scherzoso per commentare l’ennesima foto “alla Briatore”.

Il risultato? Lo scatto con Beckham, già destinato all’attenzione del pubblico grazie ai protagonisti, è diventato ufficialmente virale proprio grazie a quella frase. Un dettaglio social che ha trasformato una semplice immagine in uno dei momenti più chiacchierati della giornata.