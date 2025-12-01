Francesco Chiofalo, il video delle nozze segrete: ma un “dettaglio” fa nascere sospetti

Francesco Chiofalo annuncia su Instagram di essersi sposato in segreto con Manuela Carriero, ma il video solleva molti dubbi tra i follower.

Mentre l’ex Antonella Fiordelisi lo ha recentemente attaccato per la chirurgia estetica, Francesco Chiofalo ha sorpreso i suoi follower con un inaspettato annuncio: un matrimonio segreto con la sua attuale compagna, Manuela Carriero. Un video condiviso su Instagram ha fatto esplodere il gossip, ma qualcosa ha subito insospettito il pubblico.

Francesco Chiofalo e Manuela Carriero, la relazione confermata a febbraio

Dopo settimane di indiscrezioni, è stato Francesco Chiofalo a confermare la relazione con Manuela Carriero nel febbraio 2025 tramite un post su Instagram. “A volte le cose nella vita accadono così quasi per caso e inaspettatamente, eravamo buoni amici e ci conoscevamo già da tempo, ci volevamo bene, ma poi quel bene si è trasformato in qualcosa di più“, ha raccontato.

Ha spiegato anche i motivi per cui hanno deciso di mantenere segreta la relazione nei primi tempi: “Stiamo insieme ormai già da un po’, ma abbiamo preferito aspettare prima di dirlo a tutti, in parte perché volevamo essere sicuri, e poi perché preferivamo vivere l’inizio della nostra relazione nella tranquillità della nostra privacy senza dover sentire il giudizio della gente con i loro commenti al 90% sempre negativi e senza un senso logico, messi lì solo per partito preso“.

Il video-annuncio del matrimonio segreto: la polemica

Nella giornata di oggi, Francesco Chiofalo ha condiviso nelle sue Instagram Stories un video in cui dichiara: “Lo abbiamo fatto in segreto“. La clip mostrerebbe lui e Manuela Carriero intenti a celebrare il loro matrimonio, ma un dettaglio ha colpito immediatamente gli utenti.

Secondo molti, il video sembrerebbe essere stato realizzato con l’intelligenza artificiale, forse come parte di uno scherzo ai fan. I commenti sotto il video non si sono fatti attendere, e diversi utenti hanno espresso dubbi sull’autenticità delle immagini: “Ragazzi ma ce la fate a capire che è IA“.

Mentre altri, pur non comprendendo del tutto se la notizia sia reale o meno, mostrano sostegno: “Io non ho capito se è vero o no, ma in ogni caso siete o sareste stupendi, vi adoro come coppia, in bocca al lupo ragazzi“. Attualmente, non sono arrivate conferme o smentite da parte della coppia, lasciando spazio a ogni interpretazione.