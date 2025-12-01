Sanremo 2026, assurda gaffe al TG1: ecco chi è il ragazzo apparso al posto di Aka 7even

Il TG1 mostra la foto sbagliata di Aka 7even durante l’annuncio di Sanremo 2026: le reazioni del cantante e dell’attore coinvolto fanno il giro del web.

Nel giorno in cui l’attesa per Sanremo 2026 era già alle stelle, una svista in diretta nazionale ha spiazzato pubblico e addetti ai lavori. Durante il tradizionale annuncio dei Big in gara alla prossima kermesse, qualcosa è andato storto proprio nel momento dedicato a uno dei nomi più attesi: Aka7even. Una foto sbagliata, pochi secondi on air e una reazione che non ha tardato a trasformare l’errore in un piccolo caso virale. E il cantante coinvolto non ha certo perso l’occasione per commentare con la sua solita ironia.

La gaffe del TG1 durante l’annuncio dei Big di Sanremo 2026

Carlo Conti, in collegamento con l’edizione delle 13:30 di ieri del TG1, ha svelato ufficialmente la lista dei 30 Big che saliranno sul palco dell’Ariston a febbraio. Tra ritorni, debutti e accoppiate sorprendenti, nulla sembrava poter distogliere l’attenzione dall’attesissima kermesse… finché sullo schermo non è apparsa una grafica decisamente fuori posto.

Carlo Conti all’esordio del Festival di Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

Nel momento in cui Conti annunciava la partecipazione in coppia di LDA e Aka 7even, il TG1 ha infatti mostrato l’immagine di un ragazzo… che non era Aka7even. Una gaffe rapidissima ma impossibile da ignorare, immediatamente intercettata dai fan e rimbalzata sui social in pochi minuti.

Proprio Aka7even, accortosi dell’errore, ha commentato online con un’ironia che ha fatto esplodere le risate: “Non mi ricordavo così”, ha scritto riferendosi alla foto che gli era stata erroneamente attribuita.

L’attore coinvolto reagisce e il TG1 corre ai ripari

Ma chi era il volto apparso al posto del cantante? Il protagonista inconsapevole della gaffe è stato l’attore Stefano Scala, ritrovatosi suo malgrado accanto a LDA nella grafica del telegiornale. Anche lui ha scelto la via dell’ironia, pubblicando sui social un messaggio altrettanto virale: “Sì ragazzi, sono pronto per Sanremo. Il duro lavoro ripaga sempre. Credete sempre nei vostri sogni”.

Solo dopo la pioggia di commenti online, il TG1 ha rimediato pubblicando una storia su Instagram con le dovute scuse e la grafica corretta, questa volta con la foto giusta di Aka 7even.

La svista ha inevitabilmente fatto il giro del web, trasformandosi in uno dei primi “casi” social legati all’edizione 2026 del Festival: una piccola gaffe che, in pieno clima pre-Sanremo, ha già acceso l’attenzione – e il sorriso – del pubblico.