Luciana Littizzetto difende Belen Rodriguez dopo l’episodio ai Vanity Fair Stories: parole toccanti, un invito inaspettato e un gesto che ha spiazzato tutti.
L’ultima apparizione pubblica di Belen Rodriguez continua a fare rumore. Nonostante l’intervento chiarificatore della showgirl argentina, non sono mancate le critiche nei suoi confronti. Tuttavia, a rompere il rumore di fondo ci ha pensato Luciana Littizzetto, intervenuta in diretta tv con una testimonianza di affetto verso Belen, ma anche un invito a guardare con più attenzione alla fragilità umana dietro i personaggi dello spettacolo.
Il monologo che ha emozionato il pubblico
Durante la puntata di domenica 30 novembre di Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ha deciso di rivolgersi direttamente a Belen Rodriguez dopo il discusso episodio avvenuto il 23 novembre sul palco di Vanity Fair Stories. In quell’occasione la showgirl argentina era apparsa confusa e spaesata a causa dei tranquillanti presi dopo un attacco di panico. Una scelta, quella di presentarsi comunque all’evento, che aveva generato reazioni contrastanti online.
Luciana ha però scelto una strada diversa, difendendola apertamente: “Ti ho vista sul palco così delicata e fragile nella tua fatica di vivere, indifesa e confusa, lì ad aspettare il suono del gong sperando di arrivare in piedi alla fine del round”.
Poi il messaggio più forte, rivolto non solo a Belen ma a chi l’ha giudicata: “Non mi interessa cosa avevi preso per stare così. Mi interessa solo dirti che succede… Il vero scandalo è che un attacco di panico faccia ancora notizia”.
Invito inaspettato di Luciana Littizzetto a Belen Rodriguez
Nel suo lungo intervento, la comica ha toccato anche il tema della salute mentale, ricordando che “i problemi psicologici non sono di serie B” e invitando Belen Rodriguez a prendersi del tempo per sé: “Tu Belen hai tolto il filtro e hai mostrato solo la pelle. Ora prenditi del tempo. Sei tu la tua priorità”.
Ma a sorprendere è stato il finale del monologo, quando Luciana Littizzetto ha concluso con un messaggio carico di affetto: “Ti vogliamo bene”. E soprattutto con un invito inaspettato: ha detto di aspettarla proprio a Che Tempo Che Fa, lasciando intuire una futura intervista a Belen nel salotto di Fabio Fazio.