Luciana Littizzetto difende Belen Rodriguez dopo l’episodio ai Vanity Fair Stories: parole toccanti, un invito inaspettato e un gesto che ha spiazzato tutti.

L’ultima apparizione pubblica di Belen Rodriguez continua a fare rumore. Nonostante l’intervento chiarificatore della showgirl argentina, non sono mancate le critiche nei suoi confronti. Tuttavia, a rompere il rumore di fondo ci ha pensato Luciana Littizzetto, intervenuta in diretta tv con una testimonianza di affetto verso Belen, ma anche un invito a guardare con più attenzione alla fragilità umana dietro i personaggi dello spettacolo.

Il monologo che ha emozionato il pubblico

Durante la puntata di domenica 30 novembre di Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ha deciso di rivolgersi direttamente a Belen Rodriguez dopo il discusso episodio avvenuto il 23 novembre sul palco di Vanity Fair Stories. In quell’occasione la showgirl argentina era apparsa confusa e spaesata a causa dei tranquillanti presi dopo un attacco di panico. Una scelta, quella di presentarsi comunque all’evento, che aveva generato reazioni contrastanti online.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Luciana ha però scelto una strada diversa, difendendola apertamente: “Ti ho vista sul palco così delicata e fragile nella tua fatica di vivere, indifesa e confusa, lì ad aspettare il suono del gong sperando di arrivare in piedi alla fine del round”.

Poi il messaggio più forte, rivolto non solo a Belen ma a chi l’ha giudicata: “Non mi interessa cosa avevi preso per stare così. Mi interessa solo dirti che succede… Il vero scandalo è che un attacco di panico faccia ancora notizia”.

Invito inaspettato di Luciana Littizzetto a Belen Rodriguez

Nel suo lungo intervento, la comica ha toccato anche il tema della salute mentale, ricordando che “i problemi psicologici non sono di serie B” e invitando Belen Rodriguez a prendersi del tempo per sé: “Tu Belen hai tolto il filtro e hai mostrato solo la pelle. Ora prenditi del tempo. Sei tu la tua priorità”.

Ma a sorprendere è stato il finale del monologo, quando Luciana Littizzetto ha concluso con un messaggio carico di affetto: “Ti vogliamo bene”. E soprattutto con un invito inaspettato: ha detto di aspettarla proprio a Che Tempo Che Fa, lasciando intuire una futura intervista a Belen nel salotto di Fabio Fazio.