Maria De Filippi a Sanremo 2026 con Carlo Conti: dopo tante voci, arriva la risposta

Sanremo 2026: dopo settimane di voci su Maria De Filippi, arriva la risposta. La direzione del Festival prende una piega inaspettata.

Dopo l’annuncio dei concorrenti Big di Sanremo 2026, l’attenzione si è subito concentrata su chi accompagnerà Carlo Conti nella conduzione della kermesse. Il nome di Maria De Filippi, già co-conduttrice accanto a lui nel 2017, è tornato a circolare con forza, alimentando l’entusiasmo di chi sperava di rivedere quella storica accoppiata sul palco del Teatro Ariston. Ecco, a seguire, la risposta.

Maria De Filippi, cosa c’è di vero sulla sua presenza a Sanremo

Il ritorno di Carlo Conti alla guida del Festival ha inevitabilmente riacceso i riflettori anche su Maria De Filippi. In molti hanno sperato in un bis della coppia che tanto aveva convinto il pubblico anni fa. Tuttavia, secondo quanto riportato da Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice”, pubblicata sul settimanale Chi, le cose prenderanno una direzione diversa.

Nonostante le speranze, il nome della “Queen” non compare tra i protagonisti dell’edizione 2026. “Non sarà a Sanremo 2026“, scrive Candela, specificando inoltre che “pare infatti escluso il coinvolgimento della conduttrice Mediaset per la prossima edizione del Festival della canzone italiana, che non apparirà nemmeno a sorpresa“.

Un altro nome sempre più vicino alla conferma

A sorpresa, sarà un’altra grande protagonista della scena italiana ad accompagnare Carlo Conti nelle cinque serate del Festival: Laura Pausini. La notizia, confermata sempre da Giuseppe Candela, era già nell’aria da alcune settimane, ma ora trova conferma ufficiale. La cantante salirà sul palco dell’Ariston in un ruolo inedito, affiancando il conduttore per tutta la durata della kermesse.

Un momento importante per la cantante, che si prepara al lancio dell’album Io Canto 2, come riportato da Novella 2000, a vent’anni esatti dal primo volume, e che pubblicherà a breve il singolo Ritorno ad Amare, cover di Biagio Antonacci.