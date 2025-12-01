“Mi offrirono 100 mila euro”: la proposta indecente ad Alena Seredova dopo Buffon

Alena Seredova e l’offerta da 100mila euro dopo la separazione da Buffon: svela il retroscena durante un’intervista.

Non solo mamma commossa per l’esordio del figlio in Serie A, ma anche donna forte e riservata, capace di dire “no” a facili guadagni per tutelare ciò che ha di più caro. Alena Seredova, in un’intervista al Secolo XIX, ha rivelato un episodio che ha segnato profondamente il periodo successivo alla separazione dall’ex marito Gigi Buffon.

Alena Seredova racconta l’inizio della sua carriera

Alena Seredova ha iniziato a conoscere il mondo dello spettacolo già da giovanissima. “Ai tempi i concorsi di bellezza erano visti da tutti in tv, quando partecipai a ‘Česká Miss’, la gara nazionale, mi iniziarono a conoscere. Dai 14 anni ho iniziato a fare sfilate…“.

Il suo percorso non è stato semplice, ma guidato da una forte motivazione. “La perseveranza di sicuro, la competitività anche, non la timidezza“, racconta. E aggiunge: “Un giorno – a quel concorso di miss – ho chiamato mia madre e ho detto: ‘Metto la timidezza da parte per un mese, voglio arrivare al punto in cui si guadagna davvero’. Per intenderci: sculettare davanti a un pubblico non mi veniva naturale, ma ho imparato a dare il mio meglio, è un mestiere“.

L’offerta di 100mila euro dopo la separazione da Buffon

La fine del matrimonio tra Alena Seredova e Gigi Buffon è stato uno dei temi più forti durante l’intervista a Secolo XIX. “Per parlarne mi offrirono 100 mila euro e non le dirò chi“, confessa.

Un’offerta allettante, ma respinta con fermezza. “Ho rifiutato e non perché non mi avrebbero fatto comodo: ho preferito dare valore alla serenità dei miei figli e mia“.

Prima di riaprire il cuore con Alessandro Nasi, ha attraversato un lungo periodo di chiusura. “Ci ho messo tanto per decidere che potesse andare bene. A Torino mi chiamavano ‘il dobermann’: mi sentivo gli occhi di tutti addosso e non permettevo a nessuno di avvicinarsi“.