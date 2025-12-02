Nuovi sospetti di crisi tra Alice Campello e Alvaro Morata: tra foto senza fede, bio modificate e un’assenza social insolita, gli indizi fanno discutere. E dalla Spagna arriva un retroscena che riaccende i dubbi.

Negli ultimi giorni il mondo del gossip è tornato a puntare i riflettori su una delle coppie più amate (e osservate) dei social. Alice Campello e Alvaro Morata, da anni simbolo di solidità familiare e complicità pubblica, sarebbero nuovamente al centro di indiscrezioni non proprio rassicuranti. Nulla di confermato, nessuna dichiarazione diretta, ma una serie di segnali che stanno alimentando dubbi e supposizioni su una presunta crisi già paventata in passato. E se da una parte c’è chi minimizza, dall’altra gli indizi continuano a moltiplicarsi.

Gli indizi social che alimentano i sospetti

Tutto è iniziato con alcuni dettagli notati dai followers più attenti. Negli ultimi scatti pubblicati da Alice Campello, infatti, l’influencer non indosserebbe più la fede al dito. Un particolare che, per molti, non è affatto casuale. Parallelamente, Alvaro Morata ha modificato la sua biografia sui social eliminando il riferimento alla moglie, un dettaglio che fino a poco tempo fa spiccava in modo evidente.

A insospettire ulteriormente il pubblico è anche l’assenza di foto di coppia: i due non compaiono insieme sui social dal 5 novembre scorso. Per una coppia abituata a condividere spesso momenti familiari e quotidianità, questo silenzio visivo non è passato inosservato.

ALICE CAMPELLO

Eppure, appena tre settimane fa, Alice aveva parlato apertamente del rapporto con Morata nel podcast di Laura Escanes. Aveva raccontato una crisi passata, vissuta in un momento difficile per entrambi: “lui reduce da un infortunio e sotto farmaci, lei alle prese con le fatiche e l’impatto emotivo della maternità”. Nonostante tutto, aveva sottolineato il legame profondo che li unisce e quanto l’avessero ferita le etichette che riducevano la loro storia a una semplice “relazione da copertina”.

Alice Campello e Alvaro Morata, la verità sulla crisi

A rendere la situazione ancora più tesa è arrivata l’indiscrezione del giornalista spagnolo Javier de Hojos, che ha riacceso le ipotesi di una nuova fase complicata. Secondo lui, la coppia starebbe effettivamente vivendo un momento delicato: nessun tradimento, nessuna terza persona, ma una difficoltà concreta da affrontare. Come precisa, tra loro ci sarebbe ancora amore, ma anche una certa fatica nel gestire questo periodo, un “dosso” che starebbero cercando di superare per il bene dei figli.

Al momento, né Alice Campello né Alvaro Morata hanno rotto il silenzio. Finché non arriverà una dichiarazione ufficiale, tutto resterà nel campo delle ipotesi. Ma gli indizi, almeno per ora, continuano a far parlare.