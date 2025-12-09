Antonella Elia, frecciata al veleno contro Monica Setta: “Sulla sua lealtà ci sarebbe molto da dire…”

Antonella Elia lancia una frecciata a Monica Setta sulla sua presunta lealtà, un commento che scatena la curiosità dei social e apre nuovi interrogativi.

La conduttrice Monica Setta è spesso al centro di polemiche, ironia, reazioni social e commenti, ma questa volta, ad entrare a gamba tesa ci ha pensato Antonella Elia, con un intervento destinato a far discutere. Tutto è partito da un video satirico diventato virale, ma ad attirare davvero l’interesse è stata una frase lasciata da Antonella Elia sotto quel contenuto. Una battuta? Uno sfogo? Una rivelazione? Il commento della showgirl ha aperto scenari del tutto nuovi, lasciando gli utenti con più domande che risposte.

Il commento di Antonella Elia su Monica Setta

Il montaggio pubblicato da Trash Italiano, che ironizzava su alcune frasi pronunciate da Monica Setta a Storie al bivio e Storie di donne al bivio, ha scatenato migliaia di like e centinaia di commenti. Tra questi anche quello dell’attrice Giulia Vecchio, che ha lasciato l’emoji di un piede – il simbolo della sua imitazione cult della conduttrice al Gialappa Show – divertendo i follower.

Ma il clima leggero si è improvvisamente incrinato quando, sotto lo stesso post, è comparso il commento di Antonella Elia. La showgirl, senza giri di parole, ha scritto: “Monica una ‘grande amica’… ma sulla cui lealtà… ci sarebbe molto da dire!!!”.

Un’affermazione pungente, che ha immediatamente attirato l’attenzione degli utenti, desiderosi di saperne di più. Decine di domande, richieste di chiarimenti, supposizioni: ma Antonella non ha aggiunto ulteriori dettagli.

La polemica legata a Pietro Delle Piane

Per capire il contesto del commento, molti hanno ricostruito gli eventi degli ultimi giorni. Nello studio del programma condotto da Monica Setta, infatti, Pietro Delle Piane, ex compagno di Antonella Elia, ha annunciato in diretta la fine della loro relazione – a un passo dal matrimonio – lanciando anche accuse pesanti.

Secondo diversi utenti, proprio questo episodio avrebbe potuto ferire Elia, che forse non ha gradito che tali dichiarazioni siano state rese pubbliche senza un contraddittorio. Da qui, la possibile origine della sua frecciata.

Pochi giorni dopo, Antonella Elia è stata ospite a La Volta Buona da Caterina Balivo, dove ha smentito la versione di Delle Piane. Nel frattempo, lui è tornato ancora una volta da Setta il 6 dicembre per ribadire la rottura definitiva. Un intreccio complesso, che ora assume una sfumatura in più: quella di un rapporto incrinato tra Elia e Setta, stando almeno alle parole della showgirl.