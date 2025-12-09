Pier Silvio Berlusconi chiude un altro affare milionario: l’ultima mossa fa tremare la concorrenza

Mediaset acquisisce Radio Norba attraverso il controllo di Genetiko: ecco l’ultima mossa di Pier Silvio Berlusconi.

Non solo Max Giusti è approdato su Canale 5, ma sotto la guida di Pier Silvio Berlusconi il gruppo continua a investire e ad allargare la propria influenza nel panorama dei media italiani. L’ultima mossa strategica riguarda l’acquisizione di Radio Norba, storica emittente radiofonica pugliese, da parte di Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi, l’ultima mossa Mediaset: Radio Norba entra nel gruppo

Radio Norba, riconosciuta per la sua “qualità editoriale e forte radicamento nel territorio“, entra ufficialmente a far parte di RadioMediaset. L’acquisizione da parte di Pier Silvio Berlusconi è avvenuta tramite il passaggio di controllo di Genetiko, la società editrice della radio e organizzatrice di eventi come Battiti Live.

Il gruppo RadioMediaset – che già comprende Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio – si consolida così come primo gruppo radiofonico italiano per ascolti, con una quota del 42,9% nel Giorno Medio.

Nel comunicato diffuso da Mediaset si legge: “RadioMediaset amplia il proprio network con l’acquisizione di Radio Norba, emittente di riferimento nel Sud Italia“.

La conseguenza sul programma Battiti Live

Elemento importante dell’accordo è la conferma di Marco Montrone nel ruolo di amministratore delegato di Radio Norba. Collaborerà direttamente con Mediaset, garantendo continuità nella gestione e contribuendo allo sviluppo di nuovi progetti.

Un altro effetto dell’intesa riguarda Battiti Live: a partire dall’estate prossima, lo show musicale non sarà più trasmesso in replica su Canale 5, ma direttamente in esclusiva.

L’integrazione, secondo quanto dichiarato, permetterà “di sviluppare nuovi progetti editoriali e di creare sinergie operative, sia per una migliore gestione delle frequenze sia per una più efficace valorizzazione delle politiche commerciali nella raccolta pubblicitaria“.

L’acquisizione di Radio Norba da parte di Mediaset rappresenta quindi un ulteriore tassello nella strategia di Pier Silvio Berlusconi per consolidare la presenza del gruppo nel settore radiofonico nazionale.