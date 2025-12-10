MasterChef Italia 15 torna in tv: quando inizia, giudici, concorrenti, ospiti e novità

Tutto pronto per MasterChef Italia 15: ecco quando inizia, giudici, concorrenti e tutte le novità della nuova stagione.

L’attesa è finita: MasterChef Italia 15 sta per tornare in televisione. Il cooking show più amato di sempre terrà compagnia ai telespettatori per tutto il periodo delle feste, fino ai primi giorni di marzo 2026, quando i tre giurati incoroneranno il vincitore della stagione. Scopriamo quando inizia, i concorrenti, le novità e tutte le anticipazioni.

MasterChef Italia 15: giudici e novità

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono pronti per tornare in televisione con MasterChef Italia 15. I giurati accoglieranno i nuovi concorrenti con una nuova collega al loro fianco: Chiara Pavan. Alla chef è affidato un compito importante, la prima grande novità della stagione: la Green Mistery Box, una prova sostenibile e attenta all’ambiente.

Con il mantra “non c’è tradizione senza innovazione, non c’è innovazione senza tradizione“, MasterChef Italia 15 è strutturato come gli anni passati. Tra Mistery Box, Invention Test, Skill e Pressure Test, gli aspiranti cuochi dovranno dare prova delle loro abilità. Si parte sempre dai Live Cooking, nel corso dei quali i concorrenti avranno 45 minuti per impostare il piatto e 5 minuti per ultimarlo e descriverlo ai giudici.

Se riceveranno 3 giudizi positivi otterranno il grembiule bianco, altrimenti, con 2 sì e 1 no, avranno quello grigio e dovranno prepararsi allo spareggio. Ovviamente, con 2 no e 1 sì, l’avventura nel cooking show termina. Anche quest’anno ci sarà la chance All-in, ossia la possibilità di chiedere 5 minuti in più davanti ai giudici: chi ottiene l’unanimità va avanti, ma basta un no per dover abbandonare il programma.

MasterChef Italia 15: data d’inizio e concorrenti

MasterChef Italia 15 debutta su Sky Uno e in streaming su NOW giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 21:15 e andrà avanti fino ai primi giorni di marzo 2026. Grazie alle anticipazioni sappiamo che ci sono alcuni concorrenti interessanti, uno su tutti: Luciano. Con i suoi 92 anni, è il concorrente più anziano di tutte le edizioni del cooking show. Promette bene anche Iolanda, una donna brasiliana che da anni vive a Cosenza. Ed è proprio la sua città d’adozione ad averle dato l’ispirazione per una ricetta da far provare ai giudici: la moqueca brasiliana ‘condita’ con la ‘nduja.

Tra gli ospiti della nuova edizione di MasterChef ci sono: Jessica Rosval, Ángel León, Jeremy Chan, Ciccio Sultano e Iginio e Debora Massari.