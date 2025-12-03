Non solo conduttori: Paolo Bonolis e Gerry Scotti “guidano” le scelte di Mediaset da dietro le quinte. Il retroscena svelato da Max Giusti.

Mentre girano voci di tensioni tra Antonella Clerici e la Rai, a Mediaset si muove un asse consolidato e potente. Paolo Bonolis e Gerry Scotti non solo sono volti storici del preserale, ma si confermano protagonisti anche nelle scelte strategiche dell’azienda. La conferma arriva dallo stesso Max Giusti sulle pagine di Chi, che ha svelato i retroscena del suo arrivo a “Caduta Libera”, in onda da domenica 7 dicembre alle 18:50 su Canale 5.

Max Giusti e il “corteggiamento inaspettato” di Mediaset

Max Giusti prende il posto che negli anni è stato occupato da Paolo Bonolis e Gerry Scotti, e lo fa con la consapevolezza di entrare in un sistema ben definito. “Quello di Mediaset è stato un corteggiamento totalmente inaspettato“, ha spiegato il conduttore, aggiungendo: “Sono stati determinati e mi sento parte di una famiglia“. Una ‘famiglia’ dove le decisioni sembrano passare anche dal parere dei volti più rappresentativi.

Bonolis-Scotti, i “burattinai” del preserale: dietro le quinte della scelta Mediaset

Non è stata solo una chiamata voluta da Pier Silvio Berlusconi a portare Max Giusti alla guida del popolare quiz del preserale. Dietro la proposta ‘’è il sostegno diretto e concreto di due pesi massimi come Paolo Bonolis e Gerry Scotti. “Alcuni mesi fa ero al teatro Sistina e, alla fine dello spettacolo, Bonolis è venuto a salutarmi e mi ha detto: ‘Ho parlato bene di te’ e non capivo“, ha raccontato al settimanale Chi.

Ma non è finita lì. Anche Gerry Scotti è intervenuto: “Poi Gerry mi ha fatto una chiamata di apprezzamento. Mi sono detto: ‘Che succede?’“. Solo dopo quei segnali, è arrivata la vera proposta da Mediaset. “E ho capito che li devo ringraziare e devo ringraziare l’editore. Questo mi gratifica e responsabilizza“. Un passaggio che lascia intendere come i due volti storici del preserale non siano solo conduttori, ma anche influenti consiglieri nelle decisioni editoriali dell’azienda.