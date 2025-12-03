Federica Panicucci, quel sogno ‘di lusso’ diventato realtà: “La guardavo da bambina”

Federica Panicucci racconta la casa dei suoi sogni: l’appartamento che desiderava da bambina è diventato realtà. Il retroscena emozionante svelato a Chi Magazine.

C’è un aspetto della vita di Federica Panicucci che, più di altri, ha catturato l’attenzione del pubblico: la casa in cui vive oggi. Un luogo speciale, legato ai suoi ricordi d’infanzia e a un desiderio che, per anni, era rimasto custodito tra sogno e immaginazione. La conduttrice, protagonista della copertina del nuovo numero di Chi Magazine, si è raccontata tra sfumature private e riflessioni profonde, con un aneddoto che riguarda proprio il suo attuale appartamento e il modo in cui è entrato nella sua vita.

Il rapporto con Marco Bacini e la vita in famiglia

Nel corso dell’intervista, Federica Panicucci apre anche una finestra sul suo rapporto con Marco Bacini, con cui nel 2026 festeggerà dieci anni d’amore. Parole dolci, sentite, che parlano di complicità e maturità: “Di lui mi piace tutto. È un uomo risolto, adulto. Il nostro è un rapporto solido, bello, intenso, stretto. Parliamo moltissimo, abbiamo un continuo confronto”.

E non mancano le riflessioni sulla maternità e sui figli, Sofia e Mattia, nati dal matrimonio con Mario Fargetta: “Vivo la preoccupazione che accomuna ogni genitore per quello che è il mondo di oggi. E sento di poter dire di aver trasmesso ai miei figli responsabilità, correttezza, rispetto, il fatto di poter distinguere il bene dal male. Ho fornito loro gli strumenti per camminare da soli. Anche se li tengo sempre d’occhio (ride)”.

La casa di Federica Panicucci: un desiderio diventato realtà

È proprio sulla casa che arriva il momento più emozionante dell’intervista. A Chi le viene chiesto che effetto le faccia vivere, oggi, in quell’appartamento che da bambina osservava dalla finestra della sua vecchia casa. Federica Panicucci non esita: “Ricordo che guardavo quel palazzo e dicevo: ‘Mi piacerebbe un giorno abitare lì’. E poi il caso ha voluto che, un giorno, vedessi un annuncio sulle pagine di un quotidiano. Era proprio quella casa”.

“Mi piace pensare che, quando desideri qualcosa fortemente, in qualunque campo, puoi raggiungerla con impegno, dedizione e forza di volontà”, ha aggiunto la conduttrice. Una coincidenza, certo. Ma anche una sorta di ritorno alle origini, un cerchio che si chiude e che racconta quanto la casa sia, per lei, un luogo del cuore ancor prima che un semplice spazio abitativo.