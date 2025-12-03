Arnera-Pisani-Bova, la tensione esplode: l’attrice pronta a passare alle vie legali, l’indiscrezione

Beatrice Arnera valuta azioni legali contro Andrea Pisani dopo le frecciatine: la rottura si trasforma in un caso mediatico.

La relazione tra Beatrice Arnera e Andrea Pisani si è conclusa nel 2025 dopo quattro anni d’amore e la nascita della loro figlia Matilde, venuta al mondo nel marzo 2024. Ma quella che sembrava una separazione privata è presto diventata un caso mediatico. Mentre l’attrice ironizza a teatro sul caso Raoul Bova – con cui ha iniziato una frequentazione dopo la rottura – l’ex replica con interviste, gag e allusioni pubbliche. Una situazione sempre più tesa, come riportato da Gabriele Parpiglia – che ora potrebbe avere risvolti legali.

L’intervista di Andrea Pisani da Gianluca Gazzoli e la gag a Lol

Andrea Pisani, come riportato da Today, ha raccontato pubblicamente il suo dispiacere per la fine della relazione con Beatrice Arnera, dichiarando di essere stato spiazzato dalla separazione. In un’intervista rilasciata al podcast BSMT condotto da Gianluca Gazzoli, ha affermato: “Di certo io non ho fatto nulla, nessun tradimento o simili. Forse per qualche motivo non sono stato abbastanza? Ok, può starci, ma ci era appena nata una bambina, peraltro voluta e stra-voluta, arrivata dopo averne perso un altro. Insomma, io avrei lottato un po’ di più“.

Ma non è stato il suo unico intervento. Durante la registrazione di LOL 6 – Chi ride è fuori, ha realizzato un dissing in forma di rap rivolto all’ex compagna e a Raoul Bova, sottolineando con ironia di aver scoperto la nuova frequentazione dell’attrice solo dai giornali.

Beatrice Arnera furiosa: pronta ad agire per vie legali

Beatrice Arnera, dal canto suo, ha mantenuto inizialmente un profilo basso, motivato dal desiderio di tutelare la figlia e l’ex compagno. Tuttavia, secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, l’attrice sarebbe ormai esasperata dall’atteggiamento di Andrea Pisani.

“Arnera è su tutte le furie“, scrive il giornalista, spiegando che la continua esposizione mediatica attraverso “gag social, dissing in tv e interviste strappalacrime” avrebbe superato il limite. Parpiglia chiarisce anche un punto fondamentale: la relazione tra l’attrice e Raoul Bova è iniziata solo dopo la fine del legame con Pisani.

La tensione è alta, tanto che l’attrice potrebbe ora prendere provvedimenti: “Sembrerebbe che la parola di lei possa passare ai legali“.