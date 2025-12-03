“55 kg in un anno”: la trasformazione di Giovanni Ciacci, ecco come ha fatto

Dimagrimento record per Giovanni Ciacci: “Persi 55 kg con una cura americana”. Ecco il racconto a La Volta Buona.

Giovanni Ciacci è tornata nuovamente a La Volta Buona e questa volta per parlare apertamente del suo sorprendente dimagrimento. In un anno ha perso 55 kg e punta a perderne altri 10 prima di Natale. Un risultato che non è frutto di una dieta tradizionale, ma dell’utilizzo di una cura medica innovativa tramite punture. Ecco, a seguire, il suo racconto.

Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci ha perso 55 kg in un anno: ecco come

Nel corso dell’intervista a La Volta Buona, Giovanni Ciacci ha spiegato che il suo percorso di dimagrimento è stato avviato a seguito di un problema di salute che ne ha innescato un altro. “Tutto è iniziato da un problema, scaturito da un altro problema. Seguiti da questi dottori, mi dicono sta arrivando una cura nuova dall’America e quindi ti proviamo questa cura“.

Ha iniziato con delle pasticche, ma queste gli causavano dei fastidi, perciò i medici hanno optato per un’altra soluzione: le siringhe. Il trattamento, sempre sotto stretto controllo medico, è stato graduale: “Ho iniziato dal percorso da 3 milligrammi, poi a 7 e ora sono a 10. E dovrei arrivare a 15. Una volta alla settimana, però sono seguito costantemente dai dottori“.

Grazie a questa terapia, lo stilista è riuscito ad evitare due interventi chirurgici: “Grazie a queste punture io ho evitato due volte la bariatrica“.

Gli effetti collaterali come Robbie Williams

Giovanni Ciacci ha voluto sottolineare a La Volta Buona anche l’impatto positivo che questa cura ha avuto sul suo rapporto col cibo, un tema per lui molto delicato. “Io che ho problemi con il cibo, ho sempre avuto dei problemi grossi di bulimia ecc, devo dire che con questa cura mi ha rimesso in quadro. Io la notte non mi alzo più per mangiare“.

Tuttavia, non mancano le criticità: “Però adesso, nel giro di una settimana, mi si è abbassata tanto la vista“. Le sue parole evocano il paragone con Robin Williams, che recentemente ha dichiarato di star perdendo la vista a causa di un farmaco dimagrante.