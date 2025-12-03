Barbara d’Urso si ritira da Ballando dopo l’infortunio: la sua risposta dopo il referto medico

Barbara d’Urso si ritira da Ballando con le Stelle: dopo l’infortunio alla spalla e il referto del medico, spunta la sua risposta ufficiale.

Dopo il lastra-gate di Francesca Fialdini, anche Barbara d’Urso diventa protagonista di un episodio sfortunato a Ballando con le Stelle. Il 29 novembre, durante la diretta del programma, la conduttrice ha subito un infortunio alla spalla sinistra. Nonostante il dolore e le raccomandazioni mediche, ha deciso di non fermarsi e ha condiviso con i suoi follower un aggiornamento direttamente dalla sala prove.

Barbara d’Urso a Ballando: il referto medico e l’uso del tutore

La visita ortopedica effettuata all’ospedale Sant’Andrea di Roma ha confermato un “evento traumatico distrattivo spalla sinistra“. A seguito del consulto, Barbara d’Urso dovrà indossare un tutore per sette giorni.

Il referto raccomanda inoltre una “cauta mobilizzazione passiva e attiva assistita” e una terapia “infiltrativa“. La conduttrice, tuttavia, non si è lasciata abbattere: si è mostrata con il tutore già in sala prove, pronta a rimettersi al lavoro accanto al maestro Pasquale La Rocca.

L’aggiornamento sulla salute della conduttrice sui social

In una serie di Storie pubblicate sui social, Barbara d’Urso aggiorna i fan preoccupati per le sue condizioni. “Eccoci qua, siamo in sala prove, questo è il nostro slot di sala prove – sottolinea – la prima volta che ci vediamo in sala prove perché ovviamente questi due giorni devo dire Pasquale mi è stato molto vicino, è stato molto comprensivo e io non mi voglio arrendere, io voglio ballare, voglio continuare, nessuno mi ferma a meno che non mi aspettano qua fuori. Qualcuno mi spacca le cosce volutamente, che potrebbe anche essere. lo voglio, voglio, voglio, voglio, voglio, voglio, voglio, voglio ballare. Punto“.

Anche Pasquale La Rocca conferma che nonostante l’infortunio l’obiettivo è farla esibire: “La domanda che tu mi facevi, ballerò con il tutore? Posso ballare? Assolutamente sì. Cercheremo di fare l’impossibile affinché tu possa esibirti sabato. Queste sono difficoltà, sono sfide che si presentano anche nel percorso di Ballando“.

La conduttrice è irremovibile: “Non mi ritiro. Mi dispiace, mi dispiace, ve lo dico un po’ in tedesco, mi dispiace: non mi ritiro“