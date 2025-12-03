Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà: l’annuncio a sorpresa e il nome del bebè

Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha annunciato la nascita del suo primo figlio. Ecco l’annuncio e il nome del bebè.

Mentre Alessandra Amoroso torna a lavorare dopo la gravidanza, un altro volto noto della musica italiana vive un momento altrettanto speciale. Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, ha annunciato sui social di essere diventato papà per la prima volta. Una notizia che ha colto tutti di sorpresa e che ha immediatamente fatto il giro del web.

Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà: chi è la madre del bebè

Secondo quanto emerso da Webboh.it, la mamma sarebbe Eugenia Borgonovo, nata nel 1994 e figura ben conosciuta nell’ambiente musicale. Infatti, lavora come A&R per Sugar Music, ruolo che consiste nello scoprire e seguire nuovi artisti, supportandoli nello sviluppo dei loro progetti musicali. Una professionista stimata e molto riservata, legata al cantante Riccardo Zanotti da oltre due anni.

L’annuncio sui social e il nome del bebè

Il 3 dicembre, Riccardo Zanotti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una dolcissima foto accompagnata da una caption semplice ma profondamente simbolica: “Per favore non piangere ❤️ 29/11/25“. La frase è un chiaro riferimento a Pastello Bianco, uno dei brani più iconici dei Pinguini Tattici Nucleari, e la data indicata è con ogni probabilità quella della nascita del suo primo figlio.

Fino a quel momento, nessuno sapeva – ufficialmente – che il cantante stesse per diventare padre. Tuttavia, alcuni avevano già avanzato sospetti nei mesi precedenti, segnalando la cosa all’influencer Deianira Marzano, che aveva condiviso i rumors nelle sue storie.

Quanto al bambino, i gossip più insistenti parlano di un maschietto di nome Alessandro, anche se al momento non c’è stata alcuna conferma da parte della coppia. Intanto, l’annuncio ha già fatto impazzire i social, tra commozione, auguri e una pioggia di like per questo nuovo capitolo nella vita di Zanotti.