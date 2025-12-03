Michelle Hunziker mostra un lato B da urlo: lo scatto in bianco e nero infiamma i social

La conduttrice Michelle Hunziker conquista Instagram con una foto in bianco e nero che esalta il suo lato B scolpito.

Dopo aver svelato il segreto del suo successo, Michelle Hunziker dovrebbe anche rivelare quello del suo lato B scolpito. E in effetti è stata lei stessa a mostrare con orgoglio i risultati del suo stile di vita, pubblicando sui social una foto che ha attirato l’attenzione di fan e media.

Michelle Hunziker e l’allenamento costante tre volte alla settimana

Michelle Hunziker ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni di allenarsi tre volte alla settimana, praticando arti marziali e pesi. “Mi alleno tre volte alla settimana, faccio arti marziali, nello specifico Kyokushinkai (ovvero karate full contact) e pesi“. Ha iniziato questo percorso a 33 anni: “Ho scoperto queste discipline motorie a 33 anni, prima sciavo, nuotavo ma non andavo in palestra”.

Ma per lei, il vero valore dell’allenamento va oltre l’aspetto estetico: “Fate un percorso di autodifesa: migliora l’autostima e fa sentire più forti e coraggiose, fisicamente e mentalmente“. La forma fisica di Michelle è frutto anche di un’alimentazione curata ed equilibrata.

“Io inizio da una buona colazione con yogurt greco a zero grassi, che è ricco di proteine e sano. Ci si possono unire le noci tritate, mirtilli, frutti rossi, un po’ di sciroppo d’acero o miele. Arrivata al pranzo, orecchiette fresche integrali (70 grammi) con broccoli, poco olio, peperoncino e acciughe, seguite da petto di pollo o tacchino con insalata. La sera, invece, la quantità è importante: poco di tutto, sempre carboidrati (patate lesse con fagiolini, pomodorini, basilico, con olio, limone, sale e pepe), carne o un merluzzo al forno“, ha descritto così la sua dieta.

Il suo lato B incanta su Instagram

Nella storia pubblicata su Instagram, Michelle Hunziker ha condiviso uno scatto in bianco e nero che la ritrae di spalle, in cui spicca un lato B tonico e perfettamente scolpito. A colpire non è solo l’aspetto fisico, ma anche la frase che accompagna la foto: “Because confidence starts underneath“, ovvero “perché la fiducia inizia dal basso”. L’immagine – che ha raccolto una pioggia di like – fa parte di una campagna pubblicitaria per un noto marchio di lingerie, ma il messaggio che ne emerge è tutto personale e autentico.