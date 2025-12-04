Natalia Paragoni incinta del secondo figlio: l’annuncio social con Andrea Zelletta

Natalia Paragoni è di nuovo incinta: l’annuncio social con Andrea Zelletta conquista i fan. Dopo Ginevra, la coppia aspetta il secondo figlio.

Dopo settimane di rumors e indizi sui social, oggi 4 dicembre 2025 Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno finalmente confermato la notizia: stanno aspettando il loro secondo figlio. L’annuncio è arrivato con un video divertente pubblicato sui social, in cui l’influencer, visibilmente incinta, si mostra con voglie improvvise di vari cibi e si lascia andare a teneri momenti con il compagno.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: una storia d’amore nata a Uomini e Donne

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono conosciuti nel 2019 nel programma “Uomini e Donne” e da allora non si sono mai lasciati. Il loro legame ha superato anche la lontananza nel 2020, durante la partecipazione di Andrea al “Grande Fratello Vip“. In quell’occasione, nonostante la distanza, la coppia ha dimostrato grande solidità e affiatamento.

Dopo il reality, ospiti a “Verissimo”, avevano espresso il desiderio di costruire una famiglia insieme: “Vorremmo essere dei genitori giovani“. Un sogno che si è concretizzato pochi anni dopo.

La nascita di Ginevra e l’annuncio della seconda gravidanza

Nel gennaio 2023, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta avevano annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. Sempre a “Verissimo” avevano poi scoperto che si trattava di una bambina. Il 20 luglio 2023 alle ore 11:29 è nata Ginevra, portando una nuova luce nella vita della coppia.

In quell’occasione, l’ex tronista aveva dedicato parole commoventi alla compagna attraverso i social: “Mi hai regalato la gioia più grande. Ti amo“. Un messaggio che aveva emozionato i loro follower, già affezionati al percorso condiviso dai due fin dagli inizi.

Oggi, con l’annuncio della seconda gravidanza sui social, si preparano a un’altra avventura insieme, continuando a condividere ogni momento con la loro community affezionata.