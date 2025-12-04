X Factor, Francesco Gabbani e Achille Lauro faccia a faccia dopo la lite: parla anche Jake La Furia

Durante la conferenza stampa della finale di X Factor, Francesco Gabbani e Achille Lauro tornano a parlare del loro scontro in diretta: il retroscena svelato da Jake La Furia.

Durante la conferenza stampa della finale di X Factor, si è tornati a parlare della lite tra Francesco Gabbani e Achille Lauro scoppiata nella scorsa puntata del talent. Prima della finale che vede sfidarsi Delia (team di Jake La Furia), eroCaddeo (squadra di Achille Lauro), PierC (guidato da Gabbani) e Rob (mentore Paola Iezzi), i protagonisti hanno voluto chiarire quanto accaduto.

X Factor, la lite tra Francesco Gabbani e Achille Lauro al centro della conferenza stampa

Francesco Gabbani e Achille Lauro hanno messo da parte ogni incomprensione con un gesto simbolico: un abbraccio davanti ai giornalisti. I due hanno dichiarato apertamente di essersi chiariti: “Ci vogliamo bene, non vedete?“.

Lauro, al centro della polemica per alcune critiche rivolte a PierC, ha voluto spiegare la sua posizione: “Se ci fosse davvero malizia, lo vedreste ogni settimana. Quest’anno criticare era difficile: erano tutti bravissimi e quindi è normale andare oltre“.

L’intervento di Jake La Furia: cosa succede nel backstage

A stemperare ulteriormente i toni è stato Jake La Furia, protagonista di un fuorionda trasmesso durante uno degli ultimi X Factor Daily. Dopo il confronto tra Francesco Gabbani e Achille Lauro, si è avvicinato al collega per consigliarlo: “Adesso stammi bene a sentire. Lauro è un mestierante e tu stai sbagliando, perché ci sei finito con tutte le scarpe. Mantieni la calma e non fare il suo gioco. Te lo dico perché ci sono passato prima di te“.

Un intervento che ha attirato attenzione e che lo stesso rapper ha commentato con ironia durante la conferenza stampa. “Mi spiace deluderti, ma siamo davvero in sintonia. Abbiamo una chat dove ci mandiamo video messaggi… e se vuoi ti dico pure chi chiama chi“, ha raccontato.

E ancora: “L’altra sera ho detto: ‘Guarda che Achille Lauro è un mestierante, uno del mestiere’. Poi ho scoperto che non voleva dire quello ma ormai…. Cinque minuti dopo, io e Lauro ridevamo come scemi in camerino“.

Infine, ha sdrammatizzato completamente la situazione descrivendo il backstage: “A volte mi incavolo davvero per i miei concorrenti, ma poi finisce lì. Dietro le quinte è tutto un vaffa, no vaffa tu e tequila boom con Lauro. Ecco cosa succede nel backstage. Fine“.