“Gabbani non piangere”: scoppia la lite con Achille Lauro a X Factor, Giorgia costretta a intervenire

Scontro acceso tra Achille Lauro e Francesco Gabbani durante la semifinale di X Factor 2025. Il pubblico si schiera sui social.

La semifinale di X Factor 2025 è stata tutt’altro che tranquilla. A catalizzare l’attenzione è stato l’ennesimo scontro tra due giudici, Achille Lauro e Francesco Gabbani. Dopo lo scontro con Giorgia e quello con Paola Iezzi, il cantante è tornato al centro della polemica per le sue parole taglienti e un atteggiamento che ha fatto discutere.

X Factor, scontro tra Achille Lauro e Francesco Gabbani dopo l’esibizione di tellynonpiangere

Il primo momento di tensione si è verificato subito dopo l’esibizione di tellynonpiangere, che ha interpretato “A Te” di Jovanotti. Achille Lauro, come riportato da Biccy, ha espresso un parere molto critico: “Ok, sei migliorato, sì, ma sei più da discografia che da talent. Non è al livello degli altri dal punto di vista vocale. E non mi sorprende“.

Un giudizio che Francesco Gabbani, coach del concorrente, non ha accettato: “X Factor non può essere solo una gara di ugole. Conta l’emozione, conta l’identità“. Il cantante di “Incoscienti Giovani” ha reagito con un sorrisetto beffardo e ha accusato il collega di cercare lo scontro per fare spettacolo. “Voglio solo fare giustizia“, ha ribattuto Gabbani.

L’intervento di Giorgia e l’ultima stoccata a Francesco Gabbani

Nonostante l’intervento di Giorgia che ha cercato di calmare gli animi invitando i colleghi a proseguire con la gara, le tensioni non si sono placate. Dopo l’esibizione di Rob, Achille Lauro ha lanciato un’ennesima provocazione rivolta a Francesco Gabbani: “Vedi, Gabbanonpiangere, lei è una ragazza che mi colpisce, è preparata“. Una frecciatina velenosa che ha lasciato il collega basito e ha segnato uno dei momenti più tesi di questa edizione del programma.

Intanto, sui social il pubblico si schiera in massa dalla parte del nuovo giudice. Su X (ex Twitter) si leggono messaggi inequivocabili: “Incredibile come questa edizione di XF2025 mi stia facendo scoprire un lato di Lauro che non mi piace per niente. Va bene tutto, ma questo suo continuo attaccare o deridere Francesco ha stancato ed è irrispettoso“.