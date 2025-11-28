Elodie-Marracash, la verità mai detta: “Devastante, credevo che volesse farmi del male”

Marracash svela i retroscena inediti della rottura con Elodie: un momento devastante, come ha scritto nel suo libro.

La storia d’amore tra Marracash ed Elodie ha fatto sognare i fan, ma dietro la favola si nascondeva una realtà ben più dura. La loro relazione, durata dal 2019 al 2021, si è conclusa tra difficoltà e tensioni mai emerse fino ad ora. Dopo le parole dell’attuale compagno di Elodie, Andrea Iannone, ora è il rapper a rompere il silenzio con dichiarazioni forti e sincere contenute nel suo libro “Qualcosa in cui credere. La mia trilogia“.

Marracash racconta la fine della sua relazione con Elodie

Marracash, come riportato da Today, racconta che la fine della relazione con Elodie non è stata semplice da superare. La cantante, secondo quanto dichiarato, ha provato a rimettere insieme i pezzi: “Elodie era super carina: ci ha provato, si è impegnata“. Tuttavia, i due hanno scelto di dirsi addio, e proprio in quel periodo sono emerse delle foto che ritraevano della cantante con un altro uomo, probabilmente Andrea Iannone.

Il rapper ha spiegato che quelle immagini sono apparse in un momento in cui la rottura tra lui ed Elodie non era ancora pubblica: “Escono delle foto di lei che frequenta un’altra persona. Ma pubblicamente non si sapeva ancora che ci eravamo lasciati, c’erano solo dei gossip. Per me quella situazione a quel punto diventa devastante“.

“Credevo che lei volesse farmi del male”

Il peso della vicenda ha spinto Marracash a confrontarsi con la sua ex. In quel momento, aggiunge Today. ha espresso tutto il suo dolore per quanto stava accadendo: “Poi fai quello che vuoi e con chi vuoi, ma così mi distruggi. Oltre alla ferita umana, non volevo che il mio lavoro fosse inficiato da tutto quello che stava accadendo. Ero arrivato a credere che lei volesse farmi del male, volesse sabotare il mio lavoro“.

Nonostante tutto, il rapporto tra i due si è evoluto positivamente. Il rapper racconta che Elodie si è scusata sinceramente: “Lei si è scusata dal profondo per quello che era successo. Mi dice che quelle foto con un altro erano state il suo modo di pancia di reagire“. Oggi, tra i due artisti, è rimasto un legame di amicizia e rispetto reciproco, frutto del forte sentimento che li aveva uniti.