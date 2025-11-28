Francesca Fialdini racconta la sua verità sul “lastra-gate” e sull’infortunio a Ballando con le Stelle: l’intervista a Fanpage.

Dopo le rivelazioni sul “lastra-gate” di Francesca Fialdini a Ballando Segreto, la conduttrice ha deciso di raccontare tutto in un’intervista a Fanpage.it. Parole chiare, dirette, con cui chiarisce la sua posizione sulle voci che hanno messo in dubbio la veridicità del suo infortunio. Un infortunio serio – piede lesionato e quattro costole fratturate – che l’ha costretta a fermarsi proprio a pochi passi dalla finale.

“La prima a riferirmelo è stata Milly Carlucci”

Nell’intervista a Fanpage.it, Francesca Fialdini definisce “assurda e anche un po’ ridicola” la situazione che si è creata attorno alle sue condizioni di salute. Alcuni colleghi avrebbero insinuato che stesse fingendo il suo infortunio, ma nessuno le ha mai detto nulla in faccia. “La prima a riferirmelo è stata Milly Carlucci, mi ha spiegato che qualcuno non credeva al mio infortunio e mi ha suggerito di pubblicare il video del referto. Nessuno mi ha parlato direttamente, solo battute accennate sul mio stato di salute, ma come dice il detto ‘scherzando si dice la verità‘”.

La conduttrice sottolinea che solo Giovanni Pernice, membro del suo team, le ha riportato commenti sentiti nel backstage: “Gli ho chiesto da chi venissero le voci, ma la sua risposta è stata ‘non ha importanza, sono più o meno tutti’“. Tuttavia, la conduttrice tiene a precisare che Andrea Delogu e Paolo Belli si sono sempre comportati con rispetto nei suoi confronti.

Francesca Fialdini e il ritorno in gara a Ballando con le Stelle

Nonostante l’amarezza per il “lastra-gate”, Francesca Fialdini non si lascia abbattere. Al contrario, aggiunge a Fanpage.it, queste insinuazioni sembrano averle dato nuova forza: “Mi hanno dato ancora più voglia di riprovarci. Più mi dicono che fingo e che non ce la farò mai, più io non mollo“.

La conduttrice ha già manifestato la volontà di tornare in gara a Ballando con le Stelle nel 2025: “Sono in ripresa, farò di tutto per tornare“. Il recupero è in corso: “I risultati delle ultime lastre sono incoraggianti, il piede va sempre meglio e si sta riformando il callo per le costole“.

Il suo stato d’animo è migliorato dopo venti giorni di stop forzato. Lo scorso sabato, presente tra il pubblico, ha scelto di indossare i tacchi alti come gesto simbolico. “Mi sono sentita dire frasi come ‘Ah ma allora stai bene, vedi che non hai un ca**ò?‘”, ha concluso.