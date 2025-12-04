A un anno dalla morte di Paola Marella, il figlio Nicola pubblica tre foto inedite trovate in una cartella chiamata “Voglio Vivere”.

A più di un anno dalla morte di Paola Marella, tornano a parlare di lei le immagini più intime e personali, condivise dal figlio Nicola sul profilo Instagram ufficiale della madre. Tre foto mai viste prima, cariche di emozione, che provengono da una cartella trovata nel suo computer dopo la scomparsa. Il nome del file è un pugno allo stomaco: “Voglio Vivere“.

“Voglio vivere”: Paola Marella e le foto mai viste nella cartella del pc

Paola Marella, volto amatissimo della TV e architetta stimata, è scomparsa il 21 settembre 2024 a causa di un tumore al pancreas, diagnosticato anni dopo aver sconfitto un tumore al seno nel 2012.

Sin da subito il marito Domenico Traversa volle chiarire che non c’era alcun legame tra le due malattie, per rispetto verso tutte le donne che affrontano il tumore al seno. Oggi, il dolore della perdita si trasforma in memoria viva grazie a tre scatti condivisi dal figlio Nicola.

Le immagini, ritrovate in una cartella salvata sul computer della madre, sono un inno alla vita. La cartella si chiamava “Voglio Vivere“, un titolo che, da solo, racconta la forza con cui ha affrontato gli ultimi anni. “Abbiamo trovato la cartella dopo che se n’era già andata, ma dentro c’era davvero tutta la sua voglia di vivere“, ha scritto il figlio.

L’abbraccio con il figlio Nicola e i commenti sotto al post

Tra le foto pubblicate, una in particolare ha colpito gli utenti: Paola Marella e Nicola si abbracciano nel bagno di casa, riflessi nello specchio. Lei indossa un foulard, lui la stringe con dolcezza e scatta il selfie. Un momento semplice e vero, che parla di amore, vicinanza, vita quotidiana. Nonostante i segni della malattia, l’archittetta sorride.

Il post ha generato centinaia di commenti commossi. “Adesso…solo adesso che sto navigando nello stesso mare mi rendo conto di quanto sia duro cavalcare le onde e di quanto ‘Voglio vivere’ sia necessario!”, ha scritto un follower. Anche Bianca Balti ha commentato il post con un semplice cuore.