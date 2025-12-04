Mariasole Pollio confessa a Today.it il sogno di condurre Sanremo con Stefano De Martino: ecco la proposta diretta per il conduttore.

Dopo il weekend di fuoco con una sua ex, arriva una proposta per Stefano De Martino che non può passare inosservata. A farla è Mariasole Pollio, giovane conduttrice napoletana, che ai microfoni di Today.it confessa il suo grande sogno professionale: salire sul palco del Festival di Sanremo al fianco proprio del conduttore di Affari Tuoi.

Mariasole Pollio e il suo percorso in crescita tra X Factor e televisione

Mariasole Pollio continua a consolidare la sua presenza in tv. Questa sera, giovedì 4 dicembre, sarà in onda con l’ultima puntata dell’Ante-Factor, il pre-show di X Factor che l’ha vista protagonista per tutta la stagione.

Un’esperienza che le ha permesso di lavorare a stretto contatto con i giudici del talent e di arricchirsi anche dal punto di vista personale: “Di Jake La Furia amo l’ironia, di Paola Iezzi amo la dolcezza, Achille Lauro ha questo mistero ma ha sempre gli occhi buoni. Con Francesco Gabbani, invece, condivido lo stakanovismo, potremmo parlare sempre di lavoro. E poi c’è Giorgia che è magnetica e simpaticissima“.

La proposta per Stefano De Martino

“Condurre Sanremo? Eccome se mi piacerebbe“, ha dichiarato Mariasole Pollio, che già lo scorso anno aveva preso parte al Prima Festival insieme a Gabriele Corsi e Bianca Guaccero. Oggi, però, l’aspirazione è più grande: partecipare come vera conduttrice e condividere l’esperienza con un volto amato della televisione, partenopeo come lei.

“Stefano, se conduci Sanremo mi devi chiamare – è il suo appello a Stefano De Martino dai microfoni di Today – Perché io sono napoletana come te“. Una proposta che di certo non passerà inosservata tra i fan e che potrebbe far nascere l’idea di una futura collaborazione. Intanto, se mai si presentasse l’occasione, resta da vedere se l’ex di Belen deciderà davvero di rispondere all’invito.