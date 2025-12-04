Chiara Ferragni, il piano per riprendersi tutto: cosa si nasconde davvero dietro le sue candele

Le candele di Chiara Ferragni fanno discutere, ma secondo alcuni esperti il prodotto sarebbe solo un pretesto: ecco il piano.

Da anni Chiara Ferragni è al centro dell’attenzione mediatica, regina incontrastata del gossip e del marketing digitale. Ma stavolta non è una nuova storia d’amore a far discutere, bensì il lancio di un prodotto apparentemente semplice: delle candele. Il clamore è stato immediato. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa iniziativa? Il lancio delle discusse candele, infatti, sembra essere solo la punta dell’iceberg.

Chiara Ferragni e le sue candele: la reazione del pubblico

La novità proposta da Chiara Ferragni, ovvero una linea di candele vendute al prezzo di 40 euro, non è passata inosservata. I video promozionali pubblicati su Instagram hanno scatenato reazioni contrastanti. Gli hater non si sono fatti sfuggire l’occasione per criticare aspramente il costo del prodotto, giudicato “non certo per tutte le tasche“.

A queste critiche si sono aggiunte le previsioni negative di numerosi addetti ai lavori, secondo i quali l’operazione commerciale sarebbe destinata a non decollare. Tuttavia, le polemiche non si sono limitate al prezzo, ma si sono estese anche al valore percepito del prodotto e alla credibilità del brand dopo il Pandoro gate. Ma cosa nasconde veramente la nuova mossa dell’influencer?

La vera strategia dietro il lancio delle candele

Tra le molte voci di polemica contro il nuovo lancio di Chiara Ferragni, alcuni iniziano a chiedersi se le candele non siano altro che un diversivo, un’operazione pensata per spostare l’attenzione dal processo per il Pandoro Gate o testare il terreno per altro.

A rafforzare questa ipotesi è una lettura ben più approfondita offerta da Anna Roberta Sorbo, una Social Media Strategist con oltre 36.000 follower su Instagram, che ha portato alla luce un’interpretazione alternativa e forse più credibile.

In un suo video afferma: “L’obiettivo della Ferragni non era la vendita del prodotto ma, in primis, risvegliare l’attenzione degli utenti e poi introdurre in modo molto intelligente i vari ristoranti, con i quali probabilmente collaborerà in futuro“. In altre parole, le candele sarebbero solo un pretesto, un grimaldello per aprire la porta a qualcosa di più grande.

Infine, ha concluso: “Mi rendo conto che gli scivoloni passati forse fanno perdere fiducia anche in quelle che sono delle operazioni di marketing, però ricordatevi che Chiara Ferragni, come imprenditrice digitale e come campagne marketing, è stata sempre molto avanti“.