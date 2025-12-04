Criscilla Anderson è morta a 45 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al colon. Ex moglie del cantante Coffey Anderson, era nota per una serie Netflix.

Un anno pieno di lutti famosi come Ornella Vanoni, si chiude con un’altra perdita dolorosa nel mondo dello spettacolo. Criscilla Anderson, ex moglie del cantante country Coffey Anderson e madre di quattro figli, è morta il 2 dicembre all’età di 45 anni. La donna, ballerina di hip-hop e volto noto grazie alla serie Netflix “Country Ever After“, lottava da anni contro un cancro al colon diagnosticato per la prima volta nel 2018. La notizia è stata resa pubblica tramite un post commosso del suo ex marito su Instagram.

Addio Criscilla Anderson: la battaglia contro il cancro al colon

Criscilla Anderson aveva ricevuto la diagnosi di cancro al colon nel 2018, come riportato da People. Dopo un breve periodo di remissione, nel 2019 le era stato diagnosticato un tumore al colon in stadio 4. In un’intervista con People, aveva spiegato come il tumore si fosse diffuso ad altri organi, rendendo la sua condizione particolarmente grave.

Nel 2020, Criscilla e Coffey Anderson erano apparsi insieme nella serie Netflix “Country Ever After“, ma in seguito si erano separati. Durante la malattia, l’ex aveva continuato a mostrare sostegno, e nel post di addio ha scritto: “Il cielo ha guadagnato una stella oggi. Prima di andarsene, lei ha detto: ‘Se vedi una farfalla, quella sarò io. Se senti la mia mancanza, comparirà una farfalla. Ricorda… io sarò lì con te’. Ci manchi già. I nostri cuori sono a pezzi. Le nostre menti sono confuse. Le nostre vite non saranno mai più le stesse“.

Il peggioramento e l’ultimo messaggio lasciato all’amica

Negli ultimi mesi, l’amica Lindsey (@lovesongphotography) aveva condiviso aggiornamenti sullo stato di salute di Criscilla Anderson, definendola “L’essere umano più forte che abbia mai conosciuto“. A novembre, aveva raccontato del peggioramento della situazione clinica.

L’amica era stata ricoverata per liquido canceroso attorno al cuore e un ictus. Dopo un intervento chirurgico e una risonanza magnetica al cervello, i medici avevano confermato che il cancro si era esteso. Nonostante tutto, la donna aveva continuato a esplorare opzioni terapeutiche, comprese nuove sperimentazioni cliniche.

Il 2 dicembre, Lindsey ha annunciato la sua morte, condividendo un messaggio scritto dalla stessa Criscilla: “Mia dolce comunità, se state leggendo questo, significa che sono finalmente scivolata tra le braccia di Gesù — in pace e circondata dall’amore. Per favore, non restate nell’oscurità di questo momento. Ho lottato con tutte le mie forze e ho amato profondamente. Non sono andata via… Sono a Casa“.