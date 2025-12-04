Dopo una lunga pausa per la maternità, Alessandra Amoroso torna sui social e condivide le prime foto della figlia Penelope Maria.

Dopo un lungo periodo di silenzio sui social, Alessandra Amoroso è tornata a mostrarsi ai suoi fan, condividendo per la prima volta alcuni momenti intimi della sua nuova vita da mamma. Tre mesi dopo la nascita della figlia Penelope Maria, l’artista salentina è riapparsa in pubblico e sui social, regalando ai suoi follower una carrellata di emozioni.

Alessandra Amoroso torna sui social: la prima foto da mamma

Alessandra Amoroso, come riportato da Leggo.it, non pubblicava post su Instagram dal 9 settembre, data che ha segnato l’inizio del suo periodo di pausa per dedicarsi completamente alla maternità. Un’assenza motivata dal desiderio di vivere pienamente i primi mesi con la piccola Penelope, nata dall’amore con il compagno Valerio Pastore.

Con il ritorno in tv, ha deciso di rompere il silenzio anche sui social, pubblicando una serie di immagini toccanti. In un post che ha subito fatto il giro del web, ha scritto semplicemente “Ciao!“, accompagnando il saluto con alcune foto dal backstage del programma condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

Tra queste, una dolcissima immagine della figlia vestita di rosa, una foto di Penelope nel marsupio attaccata al petto della mamma e uno screenshot di una ricerca su Google con la domanda: “Perché i neonati sono così teneri?“.

I commenti di Emma Marrone e Veronica Peparini sotto al post

Il post di Alessandra Amoroso ha raccolto migliaia di like e centinaia di commenti. Tra i primi a rispondere, non poteva mancare Emma Marrone, legatissima alla cantante da una profonda amicizia: “Cucciolandia“, ha scritto. Anche Veronica Peparini ha voluto lasciare un messaggio: “Che capoccetta… tu super forma“, sottolineando quanto la cantante appaia serena e radiosa nella sua nuova veste di madre.

Ecco, a seguire, il post pubblicato su Instagram: