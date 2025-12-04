Jason Derulo, chi è davvero: origini, carriera, amori e curiosità

Chi è Jason Derulo: la biografia, la carriera, le relazioni passate e le curiosità sull’artista americano dal talento poliedrico e dalle origini haitiane.

Jason Derulo è un cantante, ballerino e performer completo, uno degli artisti pop-R&B più amati degli ultimi anni. Dalle origini haitiane al successo mondiale, la sua carriera è un mix di talento, carisma e hit virali. Ecco tutto quello che c’è da sapere su biografia, curiosità e vita privata dell’artista.

Chi è Jason Derulo: biografia e carriera

Nato a Miramar il 21 settembre 1989, sotto il segno zodicale della Bilancia, Jason Derulo è un artista a tutto tondo, che ha saputo trarre dalle sue doti la continua linfa per reinventarsi. Culla delle sue origini è la Florida, ma i genitori del cantante sono di origini haitiane. Ha scelto di ‘abbreviare’ il suo cognome per renderlo più facile da pronunciare e ricordare.

L’infanzia di Jason Derulo è trascorsa tra opera, teatro e danza. Possiede un diploma presso la American Musical and Dramatic Academy di New York. A 16 anni ha firmato canzoni per artisti del calibro di Cassie, Pitbull, Lil Wayne e Keyshia Cole. Il fenomeno Derulo è esploso anche su YouTube, dove ha pubblicato il remix di It Girl (in duetto con la sua ex) e brani come Marry Me (dedicata a lei). Nel 2025 è ospite della finale di X Factor.

La vita privata di Jason Derulo

Jason Derulo ha avuto una relazione con la cantante Jordin Sparks per oltre due anni, durante la quale hanno collaborato anche musicalmente. La sua canzone Marry Me è dedicata proprio a lei. La loro storia si è conclusa all’inizio del 2015.

Dal 2020 al 2021 è stato legato alla modella Jena Frumes, con cui ha avuto un figlio, Jason King, nato l’8 maggio 2021. Si sono separati quattro mesi dopo la nascita del bambino.

Jason Derulo: curiosità

– Nel 2018, al fianco di Will Smith, è stato scelto per cantare l’inno dei Mondiali di calcio in Russia. Il suo nome è tra i più cliccati su Shazam, e ha svelato alcune cose di sé in un’intervista a Vanity Fair. Ad esempio, il suo debole per la pasta, che ha definito il piatto in grado di farlo capitolare!

– Proprio per il suo essere tra i cantanti più ‘attrattivi’ di sempre, è stato definito l’uomo dei ‘record’: dal web alla vita vera, Jason Derulo è un divo al naturale…