Clizia Incorvaia, crisi con Paolo Ciavarro: la confessione che spiazza in diretta TV

Clizia Incorvaia racconta a La Volta Buona una crisi recente con Paolo Ciavarro, svelando lati inediti della loro relazione.

Nella scorsa puntata aveva commosso tutti ricordando la suocera Eleonora Giorgi, ma il 4 dicembre 2025 La Volta Buona ha cambiato registro accendendo i riflettori su un argomento totalmente inaspettato: la crisi tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. A sganciare la bomba è stata proprio l’attrice che, senza filtri, ha lasciato tutti a bocca aperta con una confessione sulla sua vita di coppia. Tutto è partito da una battuta di Caterina Balivo alla sorella Micol.

Clizia Incorvaia svela la crisi con Paolo Ciavarro

Altro che coppia perfetta. A La Volta Buona, Clizia Incorvaia ha confessato senza giri di parole un momento di maretta con il suo Paolo Ciavarro: “Un mese fa, ogni tanto lo faccio arrabbiare perché io posseggo un lato più leggero e vengo magari aditata da lui per essere poco precisa, poco responsabile“.

Ma non è finita qui. L’ex gieffina ha aperto il suo cuore mostrando il lato più fragile: “Io essendo una persona estremamente profonda e sensibile, fino ai 18 anni io piangevo in classe, la leggerezza mi serve come libera evasione“. E ha ammesso che questo suo modo di essere “in coppia capisco che può dare fastidio e non essere compreso“.

Il retroscena raccontato dalla sorella Micol Incorvaia

E in questa piccola tempesta emotiva, chi si ritrova al centro? Micol Incorvaia, la sorella-testimone-tuttofare che è intervenuta per portare la pace tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Intervenuta a La Volta Buona, ha detto chiaro e tondo: “Il ruolo importante è stare lì, sobirsi tutto, ogni giorno e mille volte a giorno, le sue chiamate“.

E con una risata ha aggiunto: “Poi lei ha questa cosa meravigliosa di esprimere un concetto in dieci messaggi“. Una dinamica familiare che sa di verità, tra amore, complicità e qualche esasperazione.