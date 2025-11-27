Clizia Incorvaia in lacrime, il dolore per il primo Natale senza Eleonora Giorgi: “Ho organizzato tutto”

A “La Volta Buona” Clizia Incorvaia si commuove ricordando Eleonora Giorgi e svela come affronterà il primo Natale senza di lei.

Parlare di Eleonora Giorgi commuove sempre, Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro e madre del piccolo Gabriele, ha raccontato con emozione a “La Volta Buona”, nella puntata del 27 novembre, come affronterà il primo Natale senza la suocera, scomparsa di recente. Ecco le sue parole, cariche di affetto e dolore.

Il legame tra Eleonora Giorgi e il nipotino Gabriele

Nel corso della puntata de La Volta Buona, andata in onda il 27 novembre, Clizia Incorvaia si è visibilmente commossa guardando un video dedicato a Eleonora Giorgi, insieme al nipotino Gabriele. Le sue parole hanno espresso tutto il dolore ancora vivo per la perdita: “È una ferita ancora aperta, sempre aperta e forse rimarrà sempre aperta“.

L’influencer e moglie di Paolo Ciavarro ha raccontato con emozione quanto sia difficile affrontare questo primo Natale senza di lei.

Clizia Incorvaia e il primo Natale senza Eleonora Giorgi

Proprio per mantenere vivo il ricordo e onorare la tradizione, Clizia Incorvaia ha deciso di organizzare una cena di Natale: “Io ho già fissato che giorno 18 farò una cena natalizia, come ho fatto l’anno scorso con lei“.

L’influencer ha già informato i suoi cari di questo appuntamento speciale. “Ho già avvisato i miei genitori che verranno dalla Sicilia, suo fratello Paolo Giorgi, Andrea Rizzoli con la moglie, mia sorella con il fidanzato, mio fratello e i bambini“. Una cena che riunirà affetti da ogni parte, nel ricordo di Eleonora Giorgi che ha rappresentato un punto fermo per tutti loro.

Il gesto della nuora non nasce solo dalla nostalgia, ma anche da un senso profondo di responsabilità. “Del resto lei mi aveva dato le redini della famiglia, mi ha detto ‘ora occupati tu della famiglia’ quindi glielo devo“, ha raccontato. “Sono certa che lei sarebbe contenta, so che è lì con noi e voglio mantenere vivo tutto“, ha concluso.