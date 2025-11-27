“Ho perso 10 chili”: Paolo Belli dimagrito a Ballando, cosa c’è dietro la sua trasformazione

Paolo Belli racconta la sua perdita di peso: 10 chili in meno grazie a Ballando. Ecco perché il cantante è così cambiato.

Il ritorno a Ballando con le Stelle di Paolo Belli, in questa stagione tv si è rivelato inedito, poiché lo vede protagonista nei panni di concorrente. Di recente, Belli ha rivelato un dettaglio inatteso sulla sua trasformazione fisica, un percorso che lo sta portando a riscoprirsi sotto una luce completamente nuova. Tra allenamenti intensi, nuove abitudini e un entusiasmo ritrovato, il cantante 63enne ha raccontato qualcosa che nessuno si aspettava davvero. E c’è un motivo preciso dietro questo risultato che oggi crea sorpresa.

Paolo Belli e la rivoluzione fisica

Da sempre anima musicale dello show di Milly Carlucci, quest’anno Paolo Belli vive Ballando da una prospettiva diversa. Una sfida vera, che lo ha portato a rimettersi in gioco come non accadeva “dai tempi della scuola”, come lui stesso confessa.

A Gente, il cantante ha raccontato di essersi stupito del proprio cambiamento: “Ho perso 10 chili”, rivela. Un traguardo che gli ha permesso di passare dai 100 ai 90 kg, fino a indossare abiti di tre taglie in meno. Arrivato alla decima puntata, non nasconde la soddisfazione: “Mi sento persino figo! Anche se è da sborone dirlo…”.

Ballare per lui è stata una novità assoluta: “La mia vita artistica, tra musica e show, mi viene facile. Ballare, invece, era una sfida, ma sta dando risultati inaspettati”. In casa, intanto, il tifo non manca: la moglie Deanna, il figlio adottivo Vladik e i nipotini lo seguono puntata dopo puntata.

Milly Carlucci e Paolo Belli – www.donnaglamour.it

Il vero motivo dietro la trasformazione

Il merito del cambiamento, però, non è solo della disciplina. Paolo Belli ha spiegato che una parte fondamentale del suo percorso è stata la sua maestra, Anastasia Kuzmina, instancabile e determinata: “Lei sì: è competitiva e infaticabile, è la maestra ideale per stimolare il meglio di me”.

E se la vittoria sembra un sogno ambizioso, Belli mantiene i piedi per terra: “Io punto a far bene, ma conosco i miei limiti. Ho mal di schiena, problemi al ginocchio, e non sono allenato come Fognini o Magnini… ogni settimana che passa sono soddisfatto di me”.

Il fulcro della sua trasformazione, però, è uno solo: Ballando con le Stelle gli ha cambiato la forma fisica e la percezione di sé, riportandolo a un’energia che non sentiva da anni. Un risultato che oggi fa di lui uno dei concorrenti più sorprendenti di questa edizione.