Antonella Elia, la verità sulla rottura con Pietro Delle Piane: “Ecco perché non lo sposo”

Antonella Elia interviene a La Volta Buona per rispondere alle dichiarazioni di Pietro Delle Piane, smentendo di aver annunciato la rottura all’improvviso.

A settembre 2025 si parlava di nozze tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, ma oggi tutto è cambiato. A chiarire i motivi della rottura è stata la stessa Elia, che nella puntata del 27 novembre di “A La Volta Buona” ha voluto raccontare la sua versione dei fatti, mettendo a tacere le parole dette dal suo ex a “Storie al bivio”.

Antonella Elia chiude con Pietro Delle Piane: la spiegazione a La Volta Buona

Antonella Elia è intervenuta nel programma condotto da Caterina Balivo, lo stesso in cui aveva annunciato la rottura, per chiarire la sua posizione rispetto alla relazione con Pietro Delle Piane.

L’attore, infatti, aveva dichiarato a “Storie al bivio” di essere stato colto di sorpresa, sostenendo di non aver ricevuto alcuna spiegazione prima che l’ex gieffina rendesse pubblica la decisione in televisione a La Volta Buona.

“Ma è una barzelletta, una bugia. È ovvio che io gli ho detto a Pietro basta, mi sono stufata, non ti sposo per questo, questo e questo. Non è che improvvisamente, vado in TV e dico una cosa del genere. Va bene che sono volubile però c’è un limite“, ha dichiarato la Elia.

Alle domande della conduttrice su cosa sia accaduto negli ultimi mesi, la showgirl ha risposto: “Per quanto riguarda la pausa di riflessione, è l’assoluta verità. Sicuramente in questi 6 anni e mezzo sono successe una valanga di cose. Adesso sono in lutto, non è che l’amore se nè andato però sto maturando la decisione, e che penso sia quella giusta, che io e lui abbiamo due caratteri molti diversi“.

“Io considero il matrimonio una cosa sacra”

A La Volta Buona, Antonella Elia ha poi rivelato che ci sono stati degli episodi determinanti per la rottura: “È successo un episodio, non più o meno grave degli altri, o forse due episodi e gli ho detto basta, io non mi sposo”.

Ha voluto anche precisare che non si tratta di tradimenti. Ma di divergenze più profonde: “Episodi tra noi“, ha spiegato. Legati a “modi di vedere la vita, di intendere la vita e di agire, io con lui e lui con me nel mondo“.

Infine, la showgirl ha ribadito che la decisione sulla sua relazione con Pietro Delle Piane non è stata presa alla leggera: “Io considero il matrimonio una cosa sacra“, conclude.