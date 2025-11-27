“Non ci sei ancora andata…”: Patrizia Rossetti e la rivelazione “piccante” sul nuovo fidanzato

Patrizia Rossetti parla a La Volta Buona della sua nuova frequentazione con l’attore Marco Antonio Bellini, svelando dettagli “piccanti” sulla loro relazione.

Nella puntata del 27 novembre 2025 de La Volta Buona, non si parla solo di Antonella Elia e della fine della sua storia con Pietro Delle Piane. I riflettori si accendono anche su Patrizia Rossetti, che ha chiarito la nuova frequentazione con l’attore Marco Antonio Bellini, più giovane di lei di oltre vent’anni. Un legame che incuriosisce non solo per la differenza d’età, ma anche per i dettagli inaspettati rivelati in studio.

Patrizia Rossetti e la differenza d’età con Marco Antonio Bellini

Nonostante la vicinanza emotiva, a La Volta Buona, Patrizia Rossetti ha rivelato che negli ultimi tempi si sono presi un momento di distanza: “Queste ultime settimane ognuno è stato a casa sua, non ci siamo né visti né sentiti. Ma è bello vivere così, giorno per giorno“. Niente pressioni, nessuna etichetta, solo il desiderio di godersi la conoscenza senza forzature.

In studio, Clizia Incorvaia ha chiesto se ci fosse un pregiudizio sulla differenza d’età nella coppia. Ha risposto con decisione: “Assolutamente no, la differenza anche a livello di testa si può sentire ma sono una che non giudica“. Ha anche sottolineato come spesso gli uomini vengano giudicati in queste situazioni, mentre le donne no.

La battuta “piccante” di Antonella Elia e la rivelazione di Patrizia Rossetti

Alla domanda diretta di Caterina Balivo: “Il bacio alla francese c’è mai stato?“, Patrizia Rossetti ha risposto con onestà: “No, sono sincera“. A quel punto è intervenuta Antonella Elia: “Non ancora, non ci sei andata…“, alludendo a una possibile intimità fisica, ma la conduttrice ha lasciato intendere di no.

Eppure qualcosa c’è. “Ci piace stare insieme, condividiamo determinate cose. Una volta teatro, una volta al cinema e le buone cene. Parliamo anche“, racconta. “Lo conosco da un po’ di anni, è un ragazzo carino e gentile, fa l’attore“, ha concluso.