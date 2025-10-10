Vai al contenuto
Iscriviti alla nostra newsletter

Antonella Elia si sbilancia: tutta la verità sulle nozze

Antonella Elia

Si farà oppure no il tanto atteso matrimonio tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane? La risposta è arrivata nel corso della trasmissione ‘La Volta Buona’.

Ad inizio estate Antonella Elia e Pietro Delle Piane avevano annunciato l’imminente matrimonio. Come noto, però, le nozze non sono ancora arrivate. La coppia ha spiegato cosa sia accaduto e anche come stiano, al momento, le cose nel corso della puntata della trasmissione di Rai 1 ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo.

Antonella Elia e le nozze con Pietro Delle Piane

Presenti nel salotto di Caterina Balivo su Rai, Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno voluto fare chiarezza sulle loro nozze e sui dettagli dell’annunciato matrimonio che, ad oggi, ancora sembra un po’ in alto mare. “Se ci sposiamo o era solo scena? Si farà, si farà. Ci sono ancora alcune cose da sistemare”, ha spiegato l’uomo.

“In Italia è complicato con tutti gli invitati che abbiamo”, ha aggiunto Delle Piane. “Noi abbiamo una certa… io non mi sono mai sposato, sono signorino. Ho molti parenti”. La Elia ha aggiunto: “Ha 200-300 parenti da invitare…”.

Il matrimonio da sogno

La Elia, poi, con grande sincerità, rispondendo ad una domanda della padrona di casa de ‘La Volta Buona‘, ha spiegato come in realtà sogni le sue nozze: “Come lo voglio sto matrimonio? In un’isola tropicale. Con qualche palma, i delfini e le balene. Noi che diciamo di sì sotto una noce di cocco, sotto una palma (ride ndr). Poi noi che andiamo a nuotare con i delfini”. I desideri della donna hanno fatto sorridere i presenti in studio e anche il futuro marito. Staremo a vedere se la Elia riuscirà a realizzare tutti i suoi desideri oppure dovrà “accontentarsi”… Se il sogno è davvero questo siamo convinti che qualcosa potrebbe non essere certo l’ideale.

Riproduzione riservata © 2025 - DG

ultimo aggiornamento: 10 Ottobre 2025 15:55

“Pensavo la mia vita fosse finita”: la confessione di Diletta Leotta

“È morto”: il caso risolto sull’amato volto di Uomini e Donne. Come stanno le cose