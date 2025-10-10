Antonella Elia si sbilancia: tutta la verità sulle nozze

Si farà oppure no il tanto atteso matrimonio tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane? La risposta è arrivata nel corso della trasmissione ‘La Volta Buona’.

Ad inizio estate Antonella Elia e Pietro Delle Piane avevano annunciato l’imminente matrimonio. Come noto, però, le nozze non sono ancora arrivate. La coppia ha spiegato cosa sia accaduto e anche come stiano, al momento, le cose nel corso della puntata della trasmissione di Rai 1 ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo.

Antonella Elia e le nozze con Pietro Delle Piane

Presenti nel salotto di Caterina Balivo su Rai, Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno voluto fare chiarezza sulle loro nozze e sui dettagli dell’annunciato matrimonio che, ad oggi, ancora sembra un po’ in alto mare. “Se ci sposiamo o era solo scena? Si farà, si farà. Ci sono ancora alcune cose da sistemare”, ha spiegato l’uomo.

“In Italia è complicato con tutti gli invitati che abbiamo”, ha aggiunto Delle Piane. “Noi abbiamo una certa… io non mi sono mai sposato, sono signorino. Ho molti parenti”. La Elia ha aggiunto: “Ha 200-300 parenti da invitare…”.

Il matrimonio da sogno

“Stiamo scegliendo la location del matrimonio”. Antonella Elia e Pietro Delle Piane a #LVB pic.twitter.com/VcXAj4NKY2 — La Volta Buona (@voltabuonarai) October 10, 2025

La Elia, poi, con grande sincerità, rispondendo ad una domanda della padrona di casa de ‘La Volta Buona‘, ha spiegato come in realtà sogni le sue nozze: “Come lo voglio sto matrimonio? In un’isola tropicale. Con qualche palma, i delfini e le balene. Noi che diciamo di sì sotto una noce di cocco, sotto una palma (ride ndr). Poi noi che andiamo a nuotare con i delfini”. I desideri della donna hanno fatto sorridere i presenti in studio e anche il futuro marito. Staremo a vedere se la Elia riuscirà a realizzare tutti i suoi desideri oppure dovrà “accontentarsi”… Se il sogno è davvero questo siamo convinti che qualcosa potrebbe non essere certo l’ideale.