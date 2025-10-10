Negli ultimi giorni si sono moltiplicati rumors e notizie non troppo felici sullo storico volto del trono over Alessandro. Ecco come stanno le cose.

Il trono over di Uomini e Donne sta continuando a far discutere. Dopo la querelle tra Tina e Gemma delle scorse ore, ecco che un altro volto del parterre è stato coinvolto in una spiacevole situazione. Sul web, infatti, si è sparsa la voce della morte dell’amatissimo signor Alessandro Rausa. Peccato che le cose non stanno proprio così.

Uomini e Donne: la notizia della morte di Alessandro Rausa

Come spesso accade ai personaggi del mondo dello spettacolo, anche a quelli un po’ meno noti, le fake news sul loro conto si moltiplicano sui social e in generale sul web. Anche Alessandro Rausa, volto del trono over di Uomini e Donne, è stato vittima di tale situazione. Diversi i profili ma anche gli utenti che hanno creduto alla sua dipartita.

Le cose, però, starebbero diversamente e a spiegarlo è stato un altro volto del dating show di Canale 5, Marco Antonio che ha deciso di parlare in un filmato social: “Mi sono arrivati tanti messaggi che mi chiedevano di Alessandro”, ha spiegato il giovane ragazzo del trono over facendo riferimento appunto alla presunta morte di Rausa.

La verità in un video

Il più giovane del parterre dei Cavalieri di UeD ha quindi aggiunto: “Messaggi purtroppo negativi io sono qui per dirvi che Alessandro ce l’abbiamo ancora qua…”. Nel filmato condiviso, infatti, ecco apparire il 95enne Rausa vivo e vegeto con tanto di “tiè” detto alle fake news sul suo conto. I due, sempre nella clip postata, hanno pure brindato per rispondere alle notizie antipatiche. “Meno male, grazie di averci detto la verità”, hanno commentato alcuni fan del programma che hanno tirato un sospiro di sollievo dopo aver visto Alessandro accanto a Marco Antonio.