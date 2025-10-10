Amici, scoppia l’amore: “Ti amo per sempre”

Sguardo al passato: due vecchie conoscenze di Amici hanno raccontato pubblicamente il propri amore. Ecco di chi si tratta.

Dopo Antonia Nocca e SenzaCri e il loro amore venuto a galla dopo Amici, altre due cantanti che si sono conosciute sui banchi del talent di Maria De Filippi si sono riscoperte innamorate. Di chi si tratta? Stiamo parlando di Flaza ed Elisabetta Ivankovich che sui social, con una serie di video, hanno deciso di rendere pubblica la propria relazione.

Amici: Flaza e Elisabetta stanno insieme

Un altro amore nato tra i banchi di Amici è uscito fuori in queste ore. Stiamo parlando della relazione resa pubblica tramite una serie di filmati social tra Flaza ed Elisabetta Ivankovich. Le ex allieve hanno partecipato al programma di Canale 5 nel 2021, ma solo adesso hanno deciso di rendere ufficiale il loro amore.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Le due si sono scambiate una serie di dediche piuttosto romantiche che non hanno lasciato spazio ad interpretazioni: “Ti amo, per sempre“, si legge tra i vari commenti che le due si sono scambiate a sorpresa accompagnando, come detto, diverse clip.

Il video e le reazioni

In particolare sotto uno degli ultimi video con tanto di didascalia “xsmpr”, ovvero “per sempre”, moltissimi utenti hanno realizzato come Flaza ed Elisabetta stiano effettivamente insieme. “Che belle, non me l’aspettavo”, “Ma stanno insieme quindi?”, “Una coppia molto bella, sono divine”, si legge tra i vari pareri.

Chissà se in questi giorni o in futuro, le due vorranno raccontare come si siano avvicinate dopo l’esperienza del 2021 nel talent di Maria De Filippi che, va detto, per entrambe non era andata propriamente bene. infatti, facendo un salto nel passato, una era stata eliminata e l’altra, invece, aveva perso una importante sfida contro un altro studente che l’aveva costretta a lasciare la scuola in maniera definitiva.